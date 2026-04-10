Peter V. Kunz: Warum wir uns für Timmy interessieren, aber die grossen Probleme im Tierschutz ignorieren

Der Präsident des Schweizer Tierschutzverbands, Peter V. Kunz, erklärt, warum das öffentliche Interesse an Einzelschicksalen von Tieren wie Timmy dem Wal die grundlegenden Probleme des Tierschutzes oft überdeckt und eine nachhaltige Verbesserung des Tierwohls behindert. Er kritisiert das selektive Mitgefühl der Gesellschaft und fordert eine konsequentere Durchsetzung des Tierschutzrechts.

Peter V. Kunz , Präsident des Verbands Schweizer Tierschutz , erklärt im Interview, warum das öffentliche Interesse an Einzelschicksalen von Tieren wie dem gestrandeten Buckelwal Timmy , dem Äffchen Punch oder dem einsamen Pinguin, zwar Emotionen auslöst, aber letztlich wenig nachhaltigen Einfluss auf das allgemeine Tierwohl hat.

Kunz, ein bekannter Schweizer Tierschützer und Wirtschaftsjurist, betont, dass das menschliche Mitgefühl oft selektiv ist und die systematisch leidenden Nutz- und Versuchstiere dabei meist unsichtbar bleiben. Er kritisiert, dass die öffentliche Aufmerksamkeit sich oft auf einzelne Tiere konzentriert, während die grossen Probleme des Tierschutzes, wie die konsequente Durchsetzung des Tierschutzrechts und die härtere Bestrafung von Tierquälerei, vernachlässigt werden. Kunz räumt ein, dass die Anteilnahme an Einzelschicksalen, wie bei Timmy, zwar positive Auswirkungen haben kann, indem sie das Bewusstsein für Tiere schärft und möglicherweise sogar Politiker zu mehr Engagement im Tierschutz bewegt. Er betont aber, dass diese Effekte oft von kurzer Dauer sind und die grundlegenden Probleme der Tierhaltung und -ausbeutung nicht lösen. Kunz, der selbst Fleisch konsumiert, argumentiert, dass die Frage nach der Lebensqualität eines Tieres vor der Schlachtung entscheidender ist als die Lebensdauer selbst. Der Jurist sieht die eigentlichen Probleme im fehlenden Engagement der Behörden und Gerichte, die geltende Tierschutzgesetze oft ignorieren oder nur unzureichend anwenden. Er sieht in der mangelnden Durchsetzung des Tierschutzrechts ein grosses Hindernis für wirkliche Verbesserungen für Tiere. Kunz kritisiert auch die Diskrepanz zwischen dem Mitgefühl für einzelne Tiere und der Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid von Nutztieren, die in der Massentierhaltung systematisch leiden. Die emotionale Bindung an Haustiere, wie die Namensgebung für Katzen und die damit verbundene Bereitschaft zur tierärztlichen Versorgung und zum Kauf von hochwertigem Futter, sei grundsätzlich positiv. Jedoch führe das selektive Mitgefühl dazu, dass die grossen Probleme in der Tierhaltung und im Versuchswesen weitgehend unbemerkt bleiben. So unterhalte man sich über Timmy und esse gleichzeitig Chicken Nuggets. Kunz argumentiert, dass das öffentliche Interesse oft von der Realität der Tierhaltung ablenkt und die dringend benötigten Veränderungen im Tierschutz verzögert. Der Fokus auf Einzelschicksale, so wichtig sie auch für das individuelle Tier sind, dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass nachhaltiger Tierschutz eine konsequente Umsetzung der Gesetze und die Bekämpfung von Tierquälerei erfordert. Kunz kritisiert insbesondere die mangelnde Umsetzung des schweizerischen Tierschutzrechts und fordert eine härtere Bestrafung von Tierquälern. Die derzeitige Situation, in der sich die öffentliche Debatte oft um einzelne Tiere dreht, lenkt von den eigentlichen Problemen ab. Die Behörden und Gerichte, die seit Jahren den Tierschutz vernachlässigen, seien das eigentliche Ärgernis. Kunz sieht in der Ignoranz der geltenden Gesetze und der milden Anwendung der Strafen das grösste Hindernis für Fortschritte im Tierschutz. Er betont, dass der beste Tierschutz auf dem Papier wertlos ist, wenn er nicht konsequent umgesetzt wird. Das Interview mit Peter V. Kunz verdeutlicht die Notwendigkeit, das öffentliche Bewusstsein zu erweitern und die grundlegenden Probleme des Tierschutzes in den Mittelpunkt der Debatte zu rücken





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