Peter V. Kunz: Einzelpersonen sollten sich für Meeressäuger einsetzen und kritisieren die Behandlung von Timmy

Peter V. Kunz, Präsident des Schweizer Tierschutzes, spricht über die Rolle von Einzelpersonen bei der Bekämpfung von Meeressägern und kritisiert die Behandlung von Timmy, dem Buckelwal, vor der dänischen Küste. Er betont, dass die Geschichte von Timmy ein Beispiel ist, wie gut gemeintes Verhalten oft kontraproduktiv ist.

Peter V. Kunz , Präsident des Schweizer Tierschutz es, spricht über die Rolle von Einzelpersonen bei der Bekämpfung von Meeressäger n und kritisiert die Behandlung von Timmy, dem Buckelwal, vor der dänischen Küste.

Er betont, dass die Geschichte von Timmy ein Beispiel ist, wie gut gemeintes Verhalten oft kontraproduktiv ist. Kunz betont auch die Notwendigkeit politischer Engagement und der Vermeidung von Fleisch aus Massentierhaltung. Er sieht jedoch wenig Hoffnung auf eine Veränderung der Wahrnehmung von Tierwohl in der breiten Bevölkerung





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