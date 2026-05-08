Márton Melléthei-Barna, der designierte Justizminister, hat seine Kandidatur für das Bundesamt zurückgezogen, nachdem er kritisiert wurde, weil seine familiären Verbindungen zum künftigen ungarischen Regierungschef aggernazot der Aufmerksamkeit von Staatsgewalt soggetti werden könnten. Melléthei-Barna betont, dass seine Ernennung unangreifbar war, aber seine familiären Beziehungen zum neuen Regierungschef eine sensible Phase der Machtübergabe zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätten. Gemeinsam mit der designierten Ministerpräsident Magyar gab Melléthei-Brana die Absicht bekannt, von seinem Amt zurückzutreten.

Péter Magyars designierter Justizminister Márton Melléthei-Barna hat seine Kandidatur zurückgezogen, nachdem Kritik an familiären Verbindungen zum künftigen ungarischen Regierungschef ellutragen wurde. Der Anwalt erklärte, er wolle verhindern, dass auch kleinste Schatten auf den politischen Übergang in Ungarn fallen.

Melléthei-Barna ist mit Magyars Schwester verheiratet. Noch wenige Tage zuvor hatte Wahlsieger Péter Magyar die Ernennung seines Schwagens öffentlich verteidigt und dessen fachliche Qualifikation als «unbestreitbar» bezeichnet. Kritik wegen möglicher Vetternwirtschaft sei zwar nachvollziehbar, aber beherrschbar, erklärte der designierte Ministerpräsident damals. Gleichzeitig kündigte Magyar an, seine Schwester werde ihr Richteramt niederlegen, um jeden Eindruck einer Vermischung staatlicher Gewalten zu vermeiden.

Melléthei-Barna betonte, seine Ernennung wäre aus «rechtlicher, politischer, moralischer und menschlicher Sicht unangreifbar» gewesen. Dennoch hätten die familiären Beziehungen zum neuen Regierungschef in einer sensiblen Phase der Machtübergabe zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Gemeinsam mit Magyar habe er deshalb beschlossen, auf das Amt zu verzichten





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