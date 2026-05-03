Peter Kraus geht wieder auf Abschiedstour – und ist damit nicht allein

Der Schlagerstar Peter Kraus kündigt seine achte Abschiedstournee an. Ein Blick auf das Phänomen der wiederholten Abschiedstourneen in der Musikbranche und die Gründe, warum Künstler immer wieder zurückkehren.

Peter Kraus , der Schlager ikone im Alter von 87 Jahren, kündigt seine achte Abschiedstournee an, diesmal gemeinsam mit seinem Sohn Mike. Dieses Phänomen der wiederholten Abschiedstournee n ist in der Musik branche weit verbreitet.

Bands wie Status Quo, Scorpions und Künstler wie Howard Carpendale haben bereits mehrfach ihren Rücktritt angekündigt, nur um später wieder auf die Bühne zurückzukehren. Kraus selbst gibt zu, dass die ersten drei Tourneen reine PR-Gags waren, während er ab der vierten Tournee seine Entscheidung ernster meinte, insbesondere als er einen Weinberg in der Steiermark erwarb. Doch die Bühne scheint ihn nicht loslassen zu können. Das wiederholte Ankündigen von Abschiedstourneen ist kein Einzelfall.

Viele etablierte Musiker, oft Männer, erleben nach der Ankündigung eines vermeintlichen Rückzugs eine unerwartete Wiederbelebung ihrer Karriere. Sie füllen erneut Hallen und Stadien, genießen den Applaus ihrer Fans und erkennen die Sucht nach Ruhm. Dies führt oft zu einer Versöhnung mit ehemaligen Bandkollegen und zur Planung neuer Alben und weiterer Abschiedstourneen. Die Fans reagieren auf diese Ankündigungen oft mit einem wissenden Schmunzeln, da sie bereits gelernt haben, dass eine 'letzte Tournee' nicht immer das bedeutet, was sie verspricht.

Der finanzielle Aspekt spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Abschiedstourneen sind in der Regel äußerst erfolgreich, da Fans ihre Lieblingsbands noch einmal live erleben möchten. Ohne die Ankündigung einer Abschiedstournee würden wahrscheinlich deutlich weniger Tickets verkauft werden. Die Motivationen hinter diesen wiederholten Abschieden sind vielfältig und reichen von PR-Zwecken über persönliche Neuausrichtungen bis hin zur schieren Sucht nach der Bühne und dem Applaus.

Peter Kraus' Fall ist somit exemplarisch für ein Phänomen, das die Musikbranche seit Jahrzehnten prägt und bei dem der Abschied oft nur eine vorübergehende Pause ist





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Peter Kraus Abschiedstournee Musik Schlager Howard Carpendale Scorpions Status Quo Rückkehr Comeback

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Absurd: Der Mieter heizt, der Vermieter zahlt – Union und SPD bauen das Heizungsgesetz sozialistisch umUnion und SPD ändern das Heizungsgesetz: Vermieter zahlen künftig Heizkosten mit, unabhängig vom Verbrauch. Dies könnte den Anreiz zum Energiesparen senken.

Read more »

Tag der Arbeit: Unterschiedliche Feiertagsregelung in der OstschweizWährend der Tag der Arbeit im Kanton Thurgau ein Feiertag ist, wird in den drei übrigen Ostschweizer Kantone St.Gallen sowie Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden gearbeitet. Hätte die Bevölkerung hier auch gerne frei und wie zufrieden sind sie mit den Arbeitsbedingungen? TVO fragt nach.

Read more »

Schubertiade Hohenems blickt auf der Höhe der Zeit ins Jahr 1976 zurück1976 sang Hermann Prey den ersten Liederabend der Schubertiade Hohenems. 50 Jahre später pilgern noch immer Lied- und Kammermusikliebhaber aus aller Welt nach Vorarlberg – und lassen sich von jungen Interpreten wie Sophie Rennert oder Konstantin Krimmel in die Romantik versetzen.

Read more »

Iran-Krieg und «Sell in May and go away» könnten kommende Woche die Börsen schwächenDer Iran-Krieg bleibt auch in der neuen Woche der Mühlstein für den Aktienmarkt.

Read more »

Leistungsstarke Kühe auf dem Podest der Jubiläumsschau der Entlebucher BraunviehzüchterDie Braunviehzuchtgenossenschaft Entlebuch hatte Grund zu feiern: das 130‑Jahr‑Jubiläum. Mit Bender Beila von Florian Dahinden aus Ebnet LU und Arcas Jacira von Niklaus Felder, Entlebuch LU, setzten sich an der Jubiläumsschau zwei sehr starke Kühe durch.

Read more »

Arzneimittelengpässe in der Schweiz: Wie der Konflikt im Nahen Osten die Versorgung bedrohtDer Konflikt im Nahen Osten hat die globalen Lieferketten unterbrochen und führt zu Engpässen bei lebenswichtigen Arzneimitteln in der Schweiz. Die Schweiz hat Maßnahmen ergriffen, um die Versorgung zu sichern, doch die Abhängigkeit von wenigen Produktionsstätten bleibt eine Herausforderung.

Read more »