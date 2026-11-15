Peter Aeschbacher und die Tradition des Hornussen in Oeschenbach

Blick auf das traditionelle Königstreffen in Oeschenbach und die historische Bedeutung von Peter Aeschbacher, Ernst Jeremias und Peter Hofmann im Schweizer Hornussen.

Am 7. November 2026 traf sich die Sportgemeinde in Oeschenbach BE zu einem bedeutenden Anlass. Die Hornussergesellschaft Oeschenbach lud zum traditionellen Königstreffen ein. Der Hornusserplatz bot dabei nicht nur sportliche Herausforderungen. Ein ebenes Spielfeld findet man dort nur beim Bockstand. Von dort aus geht das Gelände bergab oder bergauf.

Der unbelastete Sieg von Peter Aeschbacher

Der sechzehnjährige Peter Aeschbacher schrieb am Eidgenössischen Hornusserfest 1976 in Utzenstorf BE Geschichte. Damals setzte er sich mit 145 Punkten gegen die versammelte Elite durch. Besonders spektakulär war sein sechster Streich. Er übertraf damit die 400-Meter-Grenze. Eine Weite, die damals für grosses Aufsehen sorgte. Aeschbacher war keineswegs ein muskelbepackter Kraftprotz. Er mass 180 Zentimeter und brachte 78 Kilogramm auf die Waage. Seine Stärke lag in Technik, Beweglichkeit und Timing. Er übte sonntags am Bock neben seiner Berufslehre bei Sulzer in Winterthur ZH.

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Präzision statt roher Muskelkraft

Einige Jahre nach diesem Triumph schlug 1979 die Stunde von Ernst Jeremias. Der Hornusser der HG Ursenbach gewann mit 143 Punkten den Königstitel in Bleienbach BE. Metallstecken hatten die früheren Holzstecken abgelöst. Sechs Wertungsstreiche entschieden über Sieg oder Niederlage. Ein einziger missratener Streich konnte die Hoffnungen zerstören. Entscheidend war eine gleichmässige Spitzenleistung über sämtliche Streiche hinweg. Jeremias zeigte Klasse durch eine hervorragende Serie.

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Doppelte Krönung für Peter Hofmann

Peter Hofmann aus Oberwil bei Büren BE gewann 1982 in Belp BE mit 133 Punkten. Er liess es nicht bewenden. Bereits 1983 triumphierte er am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Langenthal BE. Mit 116 Punkten im Einzelwettkampf gehörte er zu jenem kleinen Kreis. Er stand sowohl an einem Eidgenössischen Hornusserfest als auch bei den Schwingern ganz oben. Seine Begeisterung ist tief verwurzelt. Er wuchs in Epsach auf, wo das Hornussen zum Familienleben gehörte.