Pétanque-Wunder aus Basel: Rere Temauri erobert die nationale Spitze

Ein Basler Pétanque-Spieler erobert die nationale Spitze. Rere Temauri vom Pétanque-Club Basel hat sich mit außergewöhnlichem Engagement und unter ungewöhnlichen Bedingungen an die Spitze der Schweizer Pétanque-Szene gekämpft. Der Artikel beleuchtet seinen Weg, die Herausforderungen und die fehlenden Trainingsmöglichkeiten in Basel.

Unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit hat sich der Pétanque -Club Basel an die nationale Spitze vorgearbeitet. Ermöglicht wurde dieser bemerkenswerte Aufstieg durch das außergewöhnliche Engagement von Rere Temauri . Der aus Französisch-Polynesien stammende Pétanque -Spieler trainiert fünfmal pro Woche, um seine Fähigkeiten zu perfektionieren. Als herausragender Pointeur zeichnet sich Temauri durch seine beeindruckende Präzision aus, mit der er die Zielkugel trifft.

Obwohl Basel über eine lange Pétanque-Tradition verfügt, fehlt es der Stadt an einer Indoor-Trainingshalle. Temauris Weg an die Spitze begann mit einer besonderen Vereinbarung: «Im letzten Herbst haben wir abgemacht, dass sich Rere ein Jahr lang voll dem Pétanque widmen darf», berichtet Madlaina, Temauris Partnerin. Diese Vereinbarung beinhaltete, dass Temauri innerhalb eines Jahres der beste Spieler der Schweiz werden musste. Dafür opferte Madlaina ihre eigene berufliche Tätigkeit und unterstützte Temauri, indem sie ihr Engagement in der jungen Familie reduzierte. Nach getaner Arbeit im Alters- und Pflegeheim in Riehen suchte Temauri nicht den Weg nach Hause, sondern begab sich zum Training auf den Pétanque-Platz. Diese Hingabe, gepaart mit regelmäßiger Teilnahme an Turnieren, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland, trug Früchte.\Temauris Leistungen gipfelten in bemerkenswerten Erfolgen: Im Juni gewann er die Deutschschweizer Meisterschaft im Tête-à-Tête, einem Einzelwettbewerb. Ebenfalls im Juni triumphierte er gemeinsam mit dem Pétanque-Club Basel bei den Gesamt-Schweizer-Meisterschaften in der Triplette, einem Wettbewerb, bei dem drei Spieler gegen drei andere antreten. Dieser Sieg war historisch, da er den ersten Titel für den Pétanque-Club Basel in dessen 60-jähriger Geschichte bedeutete. Traditionell werden diese Titel von Vereinen aus der Westschweiz gewonnen, wo Pétanque einen ähnlichen Stellenwert genießt wie in Frankreich. Temauris Spielweise unterscheidet sich von dem, was man auf den Boule-Plätzen in Basel oft sieht. Er ist ein Meister des «Pointerns», das bedeutet, dass er die Kugel mit beeindruckender Präzision platziert. Je nach den Bedingungen des Geländes legt er die Kugel zwischen zehn und vierzig Zentimetern neben das Zielkügelchen, das sogenannte «Cochonnet». Seine Spezialität ist jedoch das Schießen. Wenn Temauri in Bestform ist, trifft er die gegnerische Kugel in zehn von zehn Würfen, was im Tennis zehn Assen entsprechen würde. Seine Fähigkeit, unter Druck ruhig und konzentriert zu bleiben, ist ein entscheidender Vorteil. Erfolgreiche Athleten in Zielsportarten wie Pétanque, Golf oder Billard sind in der Lage, ihr Gehirn in einen Zustand verlangsamter, ruhiger Aktivität zu versetzen. Dabei wird die linke Gehirnhälfte, die normalerweise für komplizierte Aufgaben und analytisches Denken zuständig ist, quasi ausgeschaltet. Die Folge ist Entspannung, die es ermöglicht, auf antrainierte Bewegungsprogramme zurückzugreifen, ohne durch äußere Faktoren abgelenkt zu werden. Dies erklärt Temauris Gelassenheit unter Stress: «Wenn es Druck gibt, spiele ich noch konzentrierter und stärker.»\Rere Temauri, der von einem kleinen Atoll im Südpazifik stammt, wo er bereits als Kind Pétanque spielte, ist ein Beispiel für unermüdlichen Einsatz und Leidenschaft. Seine Herkunft, die durch die ganzjährigen Temperaturen von 27 Grad geprägt ist, kontrastiert mit den klimatischen Bedingungen in Basel, die ihm derzeit Schwierigkeiten bereiten. Anfang September rangierte Temauri auf der Schweizer Bestenliste auf Platz 4, noch vor dem Weltmeister Maiky Molinas. Um weitere Erfolge zu erzielen und seine Position zu festigen, sind Siege bei hochkarätigen Wettkämpfen unerlässlich. Diese Wettkämpfe finden jedoch oft in der Westschweiz statt, was für Temauri, der in Basel lebt und arbeitet, mit erheblichem Reiseaufwand verbunden ist. Die Kosten für Reisen und Übernachtungen stellen eine Herausforderung dar, auch wenn er von seiner Partnerin unterstützt wird. «Jetzt geht es darum, dass sich Basel unter den besten Clubs in der Schweiz etablieren kann», so Werner Beyeler, ehemaliger Präsident und Mitgründer des Pétanque-Clubs Basel. Beyeler betont die Bedeutung von Trainingszentren und Boule-Hallen, wie sie in der Romandie üblich sind, um auch im Winter trainieren zu können. Das Fehlen einer solchen Halle in Basel, trotz der langen Pétanque-Tradition, ist für Beyeler ein «grosses Manko». Im Herbst, wenn die Temperaturen sinken und die Boule-Spieler die Parks verlassen, trainiert Temauri unermüdlich weiter. Die von Madlaina verlängerte Vereinbarung ermöglicht es ihm, seine Karriere weiter voranzutreiben und die nationale Pétanque-Szene aufzumischen. Die aktuelle Situation zeigt, dass es weiterer Anstrengungen bedarf, um die Strukturen zu schaffen, die es Temauri und anderen Basler Spielern ermöglichen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und im Pétanque-Sport erfolgreich zu sein





