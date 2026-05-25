Personen mit hohem Einkommen nutzen Vergleichsportale häufiger

Eine repräsentative Umfrage des Online-Vergleichsdienstes Comparis ergab, dass Personen mit hohem Einkommen und hoher Bildung Vergleichsportale deutlich häufiger nutzen als Menschen mit geringerem Einkommen. Die Studie ergab, dass dreiviertel der Haushalte mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von mehr als 8000 Franken Vergleichsportale regelmässig nutzen. Bei Haushalten mit bis zu 4000 Franken Einkommen sind es noch die Hälfte. Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Bildungsniveau. Dreiviertel der Personen mit einem hohen Bildungsabschluss nutzten Vergleichsportale, bei Personen mit tiefem oder mittlerem Abschluss waren knapp sechzig Prozent.

In der Schweiz nutzen Personen mit hohem Einkommen und hoher Bildung Vergleichsportale deutlich häufiger als Menschen mit geringerem Einkommen . Dies hat eine repräsentative Umfrage des Online-Vergleichsdienstes Comparis ergeben.

Dreiviertel der Haushalte mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von mehr als 8000 Franken nutzen Vergleichsportale wie Comparis oder Booking.com regelmässig. Das teilte der Online-Vergleichsdienst Comparis am Dienstag mit. Bei Haushalten mit bis zu 4000 Franken Einkommen sind es noch die Hälfte. Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Bildungsniveau.

Dreiviertel der Personen mit einem hohen Bildungsabschluss nutzten Vergleichsportale, bei Personen mit tiefem oder mittlerem Abschluss waren knapp sechzig Prozent. Als einen möglichen Grund für die ungleiche Nutzung nannte die Studie das geringere Vertrauen von Personen mit tieferem Einkommen in die Portale.

Zudem würde auf den Übersichtsseiten oft digitale Kompetenz und ein überdurchschnittliches Zahlenverständnis vorausgesetzt, so der Finanzexperte Michael Kuhn von Comparis. Am häufigsten wurden die Dienste in den letzten zwölf Monaten für Ferienangebote (52 Prozent) und Krankenkassen (37 Prozent) genutzt. Danach folgten die Immobiliensuche (28 Prozent), Preisvergleiche für Konsumgüter (27 Prozent) und die Fahrzeugsuche (24 Prozent). Comparis ist mit gut sechzig Prozent das Portal, welches am meisten genutzt wird.

Darauf folgen die Vergleichsdienste Booking.com (56 Prozent), Immoscout24 (42 Prozent), Homegate (36 Prozent) und Autoscout24 (36 Prozent). Personen mit hohem Einkommen und hoher Bildung nutzen Vergleichsportale deutlich häufiger als Menschen mit geringerem Einkommen. Die Umfrage des Online-Vergleichsdienstes Comparis ergab, dass dreiviertel der Haushalte mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von mehr als 8000 Franken Vergleichsportale regelmässig nutzen. Bei Haushalten mit bis zu 4000 Franken Einkommen sind es noch die Hälfte.

Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Bildungsniveau. Dreiviertel der Personen mit einem hohen Bildungsabschluss nutzten Vergleichsportale, bei Personen mit tiefem oder mittlerem Abschluss waren knapp sechzig Prozent. Als einen möglichen Grund für die ungleiche Nutzung nannte die Studie das geringere Vertrauen von Personen mit tieferem Einkommen in die Portale.

Zudem würde auf den Übersichtsseiten oft digitale Kompetenz und ein überdurchschnittliches Zahlenverständnis vorausgesetzt, so der Finanzexperte Michael Kuhn von Comparis. Am häufigsten wurden die Dienste in den letzten zwölf Monaten für Ferienangebote (52 Prozent) und Krankenkassen (37 Prozent) genutzt. Danach folgten die Immobiliensuche (28 Prozent), Preisvergleiche für Konsumgüter (27 Prozent) und die Fahrzeugsuche (24 Prozent). Comparis ist mit gut sechzig Prozent das Portal, welches am meisten genutzt wird.

Darauf folgen die Vergleichsdienste Booking.com (56 Prozent), Immoscout24 (42 Prozent), Homegate (36 Prozent) und Autoscout24 (36 Prozent). Die Studie der Universität Zürich ergab, dass Personen mit hohem Einkommen und hoher Bildung Vergleichsportale deutlich häufiger nutzen als Menschen mit geringerem Einkommen. Die Studie ergab, dass dreiviertel der Haushalte mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von mehr als 8000 Franken Vergleichsportale regelmässig nutzen. Bei Haushalten mit bis zu 4000 Franken Einkommen sind es noch die Hälfte.

Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Bildungsniveau. Dreiviertel der Personen mit einem hohen Bildungsabschluss nutzten Vergleichsportale, bei Personen mit tiefem oder mittlerem Abschluss waren knapp sechzig Prozent. Als einen möglichen Grund für die ungleiche Nutzung nannte die Studie das geringere Vertrauen von Personen mit tieferem Einkommen in die Portale.

Zudem würde auf den Übersichtsseiten oft digitale Kompetenz und ein überdurchschnittliches Zahlenverständnis vorausgesetzt, so der Finanzexperte Michael Kuhn von Comparis. Die Studie der Universität Zürich ergab, dass Personen mit hohem Einkommen und hoher Bildung Vergleichsportale deutlich häufiger nutzen als Menschen mit geringerem Einkommen. Die Studie ergab, dass dreiviertel der Haushalte mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von mehr als 8000 Franken Vergleichsportale regelmässig nutzen. Bei Haushalten mit bis zu 4000 Franken Einkommen sind es noch die Hälfte.

Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Bildungsniveau. Dreiviertel der Personen mit einem hohen Bildungsabschluss nutzten Vergleichsportale, bei Personen mit tiefem oder mittlerem Abschluss waren knapp sechzig Prozent. Als einen möglichen Grund für die ungleiche Nutzung nannte die Studie das geringere Vertrauen von Personen mit tieferem Einkommen in die Portale.

Zudem würde auf den Übersichtsseiten oft digitale Kompetenz und ein überdurchschnittliches Zahlenverständnis vorausgesetzt, so der Finanzexperte Michael Kuhn von Comparis. Am häufigsten wurden die Dienste in den letzten zwölf Monaten für Ferienangebote (52 Prozent) und Krankenkassen (37 Prozent) genutzt. Danach folgten die Immobiliensuche (28 Prozent), Preisvergleiche für Konsumgüter (27 Prozent) und die Fahrzeugsuche (24 Prozent). Comparis ist mit gut sechzig Prozent das Portal, welches am meisten genutzt wird.

Darauf folgen die Vergleichsdienste Booking.com (56 Prozent), Immoscout24 (42 Prozent), Homegate (36 Prozent) und Autoscout24 (36 Prozent)





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