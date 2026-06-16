Personalsituation an Baselbieter Schulen verbessert sich weiter

Die Zahl unbesetzter Lehrerstellen an Baselbieter Volksschulen ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesunken. Die Bildungsdirektion führt dies auf verschiedene Maßnahmen zur Fachkräftesicherung zurück, darunter Pilotprojekte mit Zivildienstleistenden und Springerinnen.

Die Personalsituation an den Baselbieter Volksschulen hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Laut der Bildung s-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) sind für das Schuljahr 2026/27 an den Primarschulen derzeit noch 17,1 Vollzeitstellen unbesetzt.

Im Vergleich dazu waren es vor einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt noch 38,7 Stellen, und im Jahr 2023 belief sich die Zahl sogar auf 61. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Jahre fort. Auch an den Sekundarschulen bleibt die Lage stabil. Aktuell sind dort 7,3 Vollzeitstellen offen, was zwar über dem Vorjahreswert von 5,6 Stellen liegt, aber deutlich unter den Zahlen von 2023 mit 14 unbesetzten Stellen.

Die BKSD führt diese Entwicklung auf verschiedene Massnahmen zur Sicherung des Fachkräftebedarfs zurück, die gemeinsam mit den Schulen umgesetzt wurden. Dazu gehören die gezielte Unterstützung von Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern sowie andere Entlastungsmassnahmen. Ein erfolgreiches Pilotprojekt wurde im Schuljahr 24/25 an Sekundarschulen mit Zivildienstleistenden durchgeführt, die das Schulpersonal im Alltag unterstützen. Derzeit wird geprüft, ob Zivildienstleistende in Zukunft an allen Sekundarschulen eingesetzt werden sollen.

Ab dem Schuljahr 2026/27 startet zudem ein Pilotprojekt mit Springerinnen und Springern an den Sekundarschulen, die befristet für Stellvertretungen eingesetzt werden können. Die BKSD sieht in diesen Massnahmen einen weiteren Beitrag zur langfristigen Sicherung der Unterrichtsversorgung und zur Stabilisierung der Personalsituation an den Volksschulen. Trotz der positiven Entwicklung bleibt der Lehrermangel im Kanton Baselland eine Herausforderung. Der Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland hat über 1000 Lehrpersonen befragt und stellt nun Anpassungen vor, die nötig sind, um dem Personalmangel entgegenzuwirken.

Dazu gehören bessere Arbeitsbedingungen, mehr Unterstützung für junge Lehrkräfte und eine Reduzierung der administrativen Belastung. Die Bildungsdirektion betont, dass die Massnahmen kontinuierlich evaluiert und weiterentwickelt werden, um langfristig eine qualitativ hochstehende Bildung für alle Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Die positive Entwicklung an den Primarschulen zeigt, dass die getroffenen Massnahmen wirken. An den Sekundarschulen besteht noch Handlungsbedarf, aber die Tendenz ist ermutigend.

Die BKSD wird weiterhin eng mit den Schulen zusammenarbeiten, um die offenen Stellen zu besetzen und die Unterrichtsversorgung sicherzustellen. Dies erfordert auch eine verstärkte Rekrutierung von Quereinsteigern und die Förderung des Lehrerberufs bei jungen Menschen. Ohne kontinuierliche Anstrengungen könnte der Fachkräftemangel wieder zunehmen. Daher ist es wichtig, die bestehenden Programme auszubauen und neue Initiativen zu starten.

Die Durchführung von Pilotprojekten mit Zivildienstleistenden und Springerinnen ist hierbei ein vielversprechender Ansatz, der auch auf andere Schulstufen ausgeweitet werden könnte. Insgesamt zeigt die Entwicklung, dass die Kantone Baselland und Basel-Stadt gemeinsam mit den Schulen und Verbänden an einer nachhaltigen Lösung arbeiten. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob sich der positive Trend fortsetzt und die Personallücke weiter schließt. Die Bildungsdirektion bleibt optimistisch, dass mit den richtigen Maßnahmen die Unterrichtsversorgung langfristig gesichert werden kann.

Die aktuelle Situation ist ein gutes Zeichen, aber es bleibt noch Arbeit zu tun





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