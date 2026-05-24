Person schießt mortale Schüsse ab, nachdem sie von Sicherheitsbeamten geschossen wurde - Präsident im Weißen Haus

Eine Person hat die Zivilfahnder vor dem Weißen Haus angegriffen und mortale Schüsse abgegeben, nachdem die Sicherheitsbeamten auf sie schossen waren. Die unbeteiligte Person wurde durch die Schüsse verletzt. Der FBI-Direktor Kash Patel bestätigte den Einsatz und die Öffentlichkeit über den Vorfall wird auf dem Laufenden gehalten. US-Präsident Donald Trump befunden sich im Weißen Haus zum Zeitpunkt des Vorfalls.

Eine Person hat in der Nähe des Weißen Hauses ein Sicherheitsgericht gestochen und mortale Schüsse abgegeben, nachdem er von Sicherheitsbeamten geschossen worden war. Auch eine unbeteiligte Person wurde durch die Schüsse verletzt.

FBI-Direktor Kash Patel bestätigte den Einsatz, um die Öffentlichkeit über den Vorfall auf dem Laufenden zu halten. Mehrere US-Medien berichteten von Schussgeräuschen und dem Geräumtwerden des Nordrasens vom Secret Service. US-Präsident Donald Trump befunden sich im Weißen Haus zum Zeitpunkt des Vorfalls





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