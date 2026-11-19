Die Marathon-Olympiasiegerin Peres Jepchirchir muss sich wegen EPO-Dopings einer dreijährigen Sperre stellen. Details zur Sperre und weiteren Fällen aus Kenia.

Die kenianische Marathon -Läuferin und Olympiasiegerin Peres Jepchirchir hat eine dreijährige Sperrung wegen Doping verstoßes erhalten. Die unabhängige Integritätskommission ( AIU) des Leichtathletik-Weltverbands World Athletics verkündete diese Entscheidung offiziell. Der Verstoß betraf die EPO-haltige Substanz, die in einer Probe nachgewiesen wurde.

Entscheidende Dopingprobe in Kenia

Die positive Testanalyse stammte von einer Blutprobe, die außerhalb eines offiziellen Wettkampfs in Kenia entnommen wurde. Dieser Fund begründet die strenge Sanktion gegen die 33-jährige Athletin, die zuvor ihren Status als eine der besten Läuferinnen der Welt innehatte. Die AIU bestätigte die Ergebnisse der Analyse und leitete daraufhin das Verfahren ein.

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Verlauf der Suspendierung und Ergebnisse

Jepchirchir war am 20. Oktober vorläufig von der AIU suspendiert worden, nachdem die ersten Hinweise auf einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Richtlinien vorlagen. Sie bestritt zu Beginn den Vorwurf des Dopings. Später akzeptierte sie jedoch die Annullierung aller Wettkampfergebnisse ab dem 17. Juli.

Diese Streichung umfasst auch ihren Sieg beim Marathon in Sydney im vergangenen August. Trotz der hohen Sanktionen behält sie jedoch ihre wichtigsten Titel. Ihre olympische Goldmedaille aus den Spielen 2021 in Tokio und der im Vorjahr gewonnene WM-Titel im Marathon bleiben ihr erhalten.

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Weitere Sperren für kenianische Sportler

Neben Jepchirchir erging eine weitere strenge Maßnahme gegen die kenianische Athletin Veronica Loleo. Die 28-Jährige wurde wegen EPO-Dopings ebenfalls für drei Jahre gesperrt. Alle ihre Wettkampfergebnisse seit dem 6. September wurden annulliert. Loleo verliert dadurch die Silbermedaille, die sie bei den Straßenlauf-Weltmeisterschaften in Kopenhagen am 20. September im Halbmarathon gewonnen hatte.

Ein dritter kenianischer Sportler, der Langstreckenläufer Ronald Korir, erhielt eine noch härtere Strafe. Aufgrund mehrerer Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen wurde er für sechs Jahre gesperrt. Die Kombination aus diesen drei Fällen markiert einen signifikanten Einschnitt in die kenianische Läufer-Szene.

Auswirkungen auf den Sport in Kenia

Das Trio reiht sich in eine lange Liste kenianischer Langstreckenläufer ein, die in den vergangenen Jahren wegen Dopings gesperrt wurden. Brett Clothier, der Chef der AIU, kommentierte die Lage mit Blick auf die Fortschritte der kenianischen Behörden. Er betonte, dass diese Behörden in den vergangenen fünf Jahren große Verbesserungen im Kampf gegen Doping erzielt hätten.

Gleichzeitig wies Clothier darauf hin, dass die aktuellen Fälle zeigen, dass noch ein weiter Weg vor uns liegt. Diese Aussage unterstreicht die anhaltenden Herausforderungen, mit denen der internationale Leichtathletik-Verband konfrontiert ist, um die Integrität des Sports zu wahren.