Pep Guardiola hat nach der verpassten Meisterschaft bei ManCity sein Bekenntnis zur Zukunft bei der Premier League-Meistermannschaft gegeben. Nach dem letzten Saisonspiel gegen Aston Villa soll er jedoch nach Enzo Maresca, seinem früheren Assistenten, wechseln. Maresca war bereits im Januar bei Chelsea entlassen worden.

Nach der verpassten Meisterschaft vermied Pep Guardiola ein klares Bekenntnis zu seiner Zukunft bei ManCity: "Ich kann nur sagen, dass ich noch ein Jahr Vertrag habe", meinte der Katalane nach dem 1:1 bei Bournemouth, das Arsenal den Titel auf der Couch bescherte.

"Die erste Person, mit der ich reden muss, ist mein Vorsitzender", meinte Guardiola bei Sky, als er auf seine Zukunft angesprochen wurde: "Wir haben entschieden, dass wir am Ende der Saison schauen und reden. Dann treffen wir eine Entscheidung.

" Maresca steht bereit Guardiola soll City übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach dem letzten Saisonspiel gegen Aston Villa verlassen, als Nachfolger sein früherer Assistent Enzo Maresca feststehen, der im Januar bei Chelsea entlassen worden war. Dass City drei Tage nach dem FA-Cup-Triumph gegen Chelsea nicht an seine Leistungsgrenze gekommen war, führte Guardiola auf die geringe Vorbereitungszeit zurück. Seinem Trainerkollegen Mikel Arteta gratulierte er fair: "Sie haben es verdient. Für Mikel wird es besonders sein, er hat so viel Arbeit reingesteckt.





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