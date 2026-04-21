Peoplefone revolutioniert KMU-Cloud-Kommunikation mit neuer vPBX-Plattform

Peoplefone ersetzt seine bewährte Hosted-Plattform durch die moderne, eigenentwickelte vPBX-Lösung. Mit visueller Anrufsteuerung und Automatisierung bietet sie KMU mehr Effizienz und Flexibilität.

Peoplefone hat mit der Einführung der neuen virtuellen Telefonanlage vPBX einen bedeutenden strategischen Schritt vollzogen, um sein Portfolio für Cloud-Kommunikation gezielt auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen zuzuschneiden. Diese moderne Plattform ersetzt das bisherige System Peoplefone Hosted und stellt eine vollständige Eigenentwicklung des Unternehmens dar, die durch hohe Flexibilität und eine verbesserte Benutzerführung überzeugt.

Ein zentrales Highlight der neuen Lösung ist zweifellos die vPBX Plus Variante, welche mit einem innovativen Visual Callflow besticht. Dieses Feature ermöglicht es Administratoren, komplexe Anrufstrukturen entweder auf dem klassischen Weg zu konfigurieren oder direkt über eine intuitive grafische Oberfläche zu modellieren. Die technische Komplexität, die bisher bei der Erstellung von Routing-Regeln anfiel, wird durch die Automatisierung der vPBX signifikant reduziert, was den administrativen Aufwand für IT-Abteilungen in KMUs spürbar senkt und die Fehlerquote minimiert. Neben der visuellen Modellierung setzt Peoplefone auf Effizienz durch eine neue Multi-Provisioning-Funktion, die insbesondere bei der Implementierung größerer Installationen ein echter Zeitgewinn ist. Durch den einfachen Import von CSV-Dateien können Benutzerdaten, Telefonnummern und kompatible Hardwarekomponenten in einem einzigen, effizienten Schritt zentral angelegt werden. Die automatische Geräteprovisionierung stellt zudem sicher, dass sowohl Erstinstallationen als auch aufwendige Migrationen von Alt-Systemen beschleunigt und reibungslos durchgeführt werden können. Das Angebot ist in zwei spezifische Segmente unterteilt: vPBX Basic bietet Start-ups und kleinen Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern eine schlanke, kosteneffiziente Basis. Hingegen richtet sich vPBX Plus gezielt an mittlere Unternehmen mit bis zu 150 Benutzern und bietet als Mehrwert erweiterte Berichte, das erwähnte Visual Callflow-System sowie umfassende Administrationswerkzeuge für den professionellen Einsatz im Büroalltag. Die Architektur der Plattform ist zudem konsequent offen gestaltet, um zukunftssichere Erweiterungen zu ermöglichen. Anwender können das System flexibel durch Zusatzanwendungen wie API Smart Routing, intelligentes Call Management oder moderne Text-to-Speech-Funktionen ergänzen. Dank offener Schnittstellen und der nahtlosen Integration von Automatisierungstools wie Make oder Zapier lassen sich zudem externe IT-Systeme und KI-gestützte Anwendungen kinderleicht anbinden. Peoplefone ruht sich jedoch nicht auf dem aktuellen Release aus, sondern arbeitet bereits an weiteren Ausbaustufen. In naher Zukunft soll die vPBX Queue durch ein interaktives Dashboard ergänzt werden, das individuelle Auswertungen über API-Schnittstellen direkt ermöglicht. Auch beim Elastic SIP-Trunk sind weitere Optimierungen in Planung, die es Kunden erlauben, Konfigurationen vollständig eigenständig und in Echtzeit über das Webportal zu verwalten. Diese proaktive Entwicklungsstrategie unterstreicht den Anspruch von Peoplefone, eine hochverfügbare, skalierbare und technologisch führende Cloud-Telefonielösung für den anspruchsvollen Schweizer Mittelstand anzubieten, die auch bei steigenden Anforderungen mit dem Unternehmen wächst





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