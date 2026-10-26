People's verabschiedet Embraer E170: Neue Dornier Do 328-100 seit Sommer 2027

People's ersetzt die Embraer E170 durch die kleinere Dornier Do 328‑100. Ab März 2027 fliegt die Flugverbindung Altenrhein-Wien fünfmal pro Woche, die Reichweite, Flügeltätigkeit und CO₂-Ausstoß werden optimiert. Die Airline reduziert Personal, arbeitet mit Private Wings zusammen und legt Wert auf Nachhaltigkeit.

People's, die Hausairline des Flughafens Altenrhein, verabschiedet sich nach 15 Jahren von der Embraer E170. Ab dem Flugplan des Sommers 2027 soll die Verbindung zwischen Altenrhein und Wien künftig mit einer Dornier Do 328-100 stattfinden.

Der Wechsel folgt mehreren Entwicklungen: Die E170, die seit 2011 in der Flotte von People's mit dem Kennzeichen OE‑LMK und dem Namen Laura geführt wurde, ist laut Geschäftsführer Thomas Krutzler bereits in der Phase eines vollumfänglichen C‑Checks. Im September 2023 hatte er bereits angedeutet, dass ein neuer Nachfolger in Betracht gezogen wird - der erste Entscheid ist nun am Montag, dem 26. Oktober, mitgeteilt worden. Im Anschluss an den letzten Flug der E170 am 20.

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Ursachen für den Ersatz der Embraer E170

Oktober, der nun in Altenrhein verstaubt, wird ein Altholz aus dem Personal auf die kleinere Dornier umgeschult, um die neuen Flugzeuge effizient zu betreiben. Die Dornier Do 328-100 bringt deutlich weniger Sitze in die Flotte (32 statt 76) und ermöglicht damit ein besseres Matching der Kapazitäten zu den tatsächlichen Passagierzahlen auf der Strecke von ca. 500 km nach Wien. Das Turboprop-Flugzeug ist außerdem leiser, verbraucht weniger CO₂ und sieht laut People's eine höhere betriebliche Flexibilität vor: Ab dem 28.

März 2027 wird die Strecke werktags dreimal und sonntags zwei Mal (30 Flüge pro Woche) per Direktflug bedient. Die Reichweite der Dornier - circa 1.300 km - ist ausreichend für die Kurzstrecke, während die früher eingesetzte E170 noch 3.900 km erreichen konnte. Im Zuge der Umstellung wird das Personalbudget gesenkt, denn die Dornier benötigt lediglich drei Besatzungsmitglieder; dazu plant People's, offene Stellen über natürliche Fluktuation zu reduzieren und Gespräche mit betroffenen Mitarbeitern über sozialverträgliche Lösungen zu führen.

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Kapazitätsanpassung zur Dornier Do 328-100

Um die Flugzuverlässigkeit zu erhöhen, kooperiert People's eng mit der deutschen Reisegesellschaft Private Wings, die acht Dornier Do 328-100 betreibt. Private Wings soll bei Ausfällen einspringen und auch einen Teil der Sommercharter aus Altenrhein übernehmen.

Zudem wird die Saison 2027 von Helvetic Airways in dieser Übergangsperiode unterstützt: Vom 27. Oktober bis zum 27. März fliegt die Schweizerei mit einer Embraer E190 (in Auftrag von People's) die Route zwischen Altenrhein und Wien, während das neue Flugzeug im Sommer erst in Dienst gestellt wird. Durch die Partnerschaft mit Private Wings und die reduzierte Besatzungsgröße möchte People's die betriebliche Verlässlichkeit stärken und gleichzeitig den CO₂‑Ausstoß minimieren.

Kooperation mit Private Wings zur Versorgungssicherheit

Diese Entscheidungen gehören zu den wichtigsten Änderungen an der einzigartigen Flughafensituation von St. Gallen‑Altenrhein, wo die Fluggesellschaft nicht nur die Schweiz als Reiseziel bedient, sondern auch unmittelbar an der Luftfahrtinfrastruktur beteiligt ist. Der österreichische Unternehmer Markus Kopf ist Eigentümer des Flughafens und unterstützt die Umstellung in enger Abstimmung mit den lokalen Behörden.

Kurz gesagt: Nach dem Abschied der E170 setzt People's auf die kompakte, umweltfreundliche Dornier Do 328-100, erhöht die Flugfrequenz, reduziert das Personal auf ein Minimum und stärkt die Versorgungssicherheit durch die Zusammenarbeit mit Private Wings - ein Schritt, der die Effizienz, Nachhaltigkeit und Kundenkomfort gleichzeitig verbessern soll.