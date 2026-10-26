Die People's Airline plant, ihr Flugzeug aus dem Fahrzeug heraus und arbeitet mit Partner-Carrier ab, während die Frequenz für Linien und Charter angepasst wird. CO₂- und Lärmexeplables und Personalzukunft

Die People's Airline hat sich entschieden, ihre bisher einzige Embraer 170 durch ein neues Flugzeugmodell zu ersetzen. Ab dem 28. März 2027 wird die firma mit einer zweimotorigen Dornier 328-100 Turboprop in den Flugbetrieb einsteigen.

Der Grund für diese Entscheidung ist eine umfassende Prüfung der bisherigen Maschine, die zum Ablauf des 27. Oktobers aus dem Fuhrpark ausgelaufen wird. Die Fluggesellschaft hat durch den Verwaltungsrat der People's Holding den Beschluss gefasst, die Embraer motor aus ihrem Einsatzplan zu entfernen. Gleichzeitig wird ein neues Flugzeug in die Routenplanung integriert, das die Linien nach Wien voraussichtlich noch effizienteren Betrieb und einen höheren Frequenzstandard bieten soll.

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Neue Dornier 328 mit weniger Emissionen

Der neuen Flugzeugtyp, die Dornier 328‑100, wird Leistungsdaten zugunsten von Nachhaltigkeit bieten: kältere CO₂‑Emissionen und geringere Lärmbelastung gegenüber der Embraer 170. An der Tagesfrequenz wird eine Erhöhung stattfinden - drei Flüge der Linienroute Altenrhein-Wien-Altenrhein an Werktagen sowie zwei Flüge sonntags. This soll den werdenden Reisenden mehr Flexibilität ermöglichen; die aktuelle Beförderungsrate liegt laut CEO Thomas Krutzler bei 32 Plätzen in der derzeitigen 3‑Frequenz.

Auch die Arbeitskräfteinfrastruktur wird angepasst, da die reduzierte Sitzkapazität im neuen Flieger die Notwendigkeit für weniger bemannte Crew reduziert. Für den Umweltschutz und gleichzeitig für die wirtschaftliche Effizienz verfolgt die Airline eine duale Strategie, um die Kosten zu minimieren und gleichzeitig die CO₂‑Emissionen zu senken. Neben der Linienanpassung, gibt es auch signifikante Änderungen in den Charterangeboten.

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Ab dem Sommer 2027 wird die Fluggesellschaft ihre Charterflüge nicht mehr intern ausführen, sondern an drei Partner-Carrier auslagern: Private Wings, Avanti Air und Frost Airlines. Außerdem wird zur erwähnten Helvetic Airways auch deren Flugzeuge, wie die Embraer 190, in die Flugplanung aufgenommen werden um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Dieses neue Charterangebot konzentriert sich vor allem auf gemeinsame Flüge mit den Reiseveranstaltern SkiTravelGroup, High Life Reisen AG und Rhomberg Reisen AG, die unter anderem im Alpenregion ausgerichtet sind.

Strategische Kooperationen für Charterflüge

Durch die strategische Kooperation mit den genannten Partnern kann die People's Airline die Flexibilität erhöhen und gleichzeitig die Aspekten der Kostenkontrolle und Logistik gewinnen, während ihr sicheres und zuverlässiges Charterangebots weiterhin reicht. Der Personalbedarf bei der Unternehmenstätigkeit an Altenrhein wird voraussichtlich moderat steigen, um die zusätzliche tägliche Wartung und Flugbetrieb zu unterstützen. Parallel zu diesen Änderungen wird die Airline ihren Fokus auf langfristige Arbeitsbeziehungen legen und Steuerungspotentialen für die Optimierung der Personalbesetzung effizient nutzen.

Die Abschaffung der Embraer 170 und die Integration der Dornier 328‑100 sind ein wichtiger Schritt in der strategischen Neuausrichtung. Tevens soll werdenlasshaft die Altermarge und die Reise Lounge Optimierung weiterhin gesichert werden. Die Führungsebene hmaugtinnen dass wesentlich für die Handomics einer Planaus and initial ab ini 2027 mit freie die Lots1978-derseniel.

' Die Menschen der Flugunternehmen wird hochwertige Services fördern und eine Plattform schaffen, die mit einem starken Gemeinschaftsprojekt online für die E FE-Welt aussehen wird. Die Nachrichten bestehen aus der bedeutenden Ankündigung der People's Airline und stellen als sowie auszlege auf die Zukunft befürstehen. Die beschriebenen Veränderungen betonen die Nachhaltigkeit und Logistik sowie die Rechenetwerksums wahrt die Flüge sicher.