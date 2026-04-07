Pentagon erweitert Angriffsplanung im Iran auf «Dual-Use»-Ziele

Das Pentagon passt seine Angriffsplanung im Iran an und wählt Energieanlagen mit ziviler und militärischer Nutzung als Ziele aus. Dies soll einen größeren rechtlichen Spielraum schaffen, während die Spannungen in der Region zunehmen.

Das Pentagon intensiviert seine Angriffsplanung im Iran und erweitert die Zielauswahl auf Energieanlagen , die sowohl zivilen als auch militär ischen Zwecken dienen. Berichten des Magazins Politico zufolge zielt diese Ausweitung, die sich auf sogenannte « Dual-Use »-Ziele konzentriert, darauf ab, einen größeren rechtlichen Spielraum zu schaffen und so Vorwürfen von Kriegsverbrechen zu entgehen.

US-Verteidigungsbeamte, die im Bericht zitiert werden, gaben an, dass die Ziellisten derzeit überarbeitet werden. Diese Anpassungen erfolgen als Reaktion auf die anhaltenden militärischen Operationen, die seit Wochen von amerikanischen und israelischen Streitkräften durchgeführt werden und bei denen bereits eine Vielzahl militärischer Anlagen angegriffen wurde. Parallel dazu schwinden die strategischen Optionen zunehmend. Insgesamt wurden bereits über 13.000 Ziele im Rahmen dieser Operationen getroffen. Die jüngsten Entwicklungen unterstreichen die wachsende Komplexität der militärischen Auseinandersetzung und die zunehmenden Spannungen in der Region.\Die neue Zielkategorie umfasst kritische Infrastrukturen wie Kraftwerke und Einrichtungen zur Energieversorgung, die sowohl von der Zivilbevölkerung als auch vom Militär genutzt werden. Diese Infrastrukturen sind von zentraler Bedeutung für das Funktionieren der iranischen Gesellschaft und Wirtschaft. Die US-Seite argumentiert, dass solche Objekte unter dem Kriegsrecht als legitime Ziele angesehen werden können, sofern ihr militärischer Nutzen überwiegt. Diese Interpretation des Kriegsrechts, die auf der Abwägung militärischer Notwendigkeit und dem Schutz der Zivilbevölkerung basiert, wirft jedoch erhebliche ethische und rechtliche Fragen auf. Karoline Leavitt, die Sprecherin des Weissen Hauses, erklärte laut Politico, dass es die Aufgabe des Pentagons sei, dem Oberbefehlshaber maximale Handlungsoptionen zu ermöglichen. Sie betonte jedoch, dass eine endgültige Entscheidung über konkrete Angriffe noch nicht getroffen wurde. Die anhaltende Debatte über die Rechtmäßigkeit dieser erweiterten Angriffsplanung spiegelt die tiefgreifenden Bedenken wider, die innerhalb der US-Regierung und unter Experten in Bezug auf die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts bestehen.\Intern innerhalb des Pentagons ist die rechtliche Bewertung dieser Strategie weiterhin umstritten. Experten weisen darauf hin, dass die klare Trennlinie zwischen militärischen und zivilen Zielen in modernen Konflikten zunehmend verschwimmt, was die Bewertung der Rechtmäßigkeit von Angriffen erschwert. Parallel zu diesen Entwicklungen wurden im Pentagon Einheiten, die für die Minimierung ziviler Opfer zuständig sind, stark verkleinert. Diese Reduzierung der personellen Ressourcen könnte die Fähigkeit zur präzisen Zielauswahl und zur Minimierung von Kollateralschäden beeinträchtigen, was die Kontrolle über sensible militärische Operationen zusätzlich erschwert. Die Erweiterung der Angriffsplanung, kombiniert mit den internen strukturellen Veränderungen, wirft ernsthafte Fragen hinsichtlich der langfristigen Auswirkungen auf die Stabilität der Region und die Einhaltung internationaler Gesetze auf





Weltwoche / 🏆 3. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Pentagon Militär Angriffsplanung Dual-Use Kriegsrecht Energieanlagen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran-Krieg: Aufenthaltsrecht entzogen: USA nehmen Nichte von General Soleimani festDie USA und Israel greifen den Iran an – mit massiven Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Hier verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklungen.

Read more »

Dramatische Rettung: Neue Details zum US-Soldaten nach Jet-Absturz im Iran enthülltNeue Informationen über die waghalsige Rettung eines US-Soldaten, der nach dem Absturz seines Kampfjets im Iran tagelang in feindlichem Gebiet überlebte, werden bekannt.

Read more »

Blin Hoxha gründet mit 14 Streetwear-Label «Hypewear» in ZürichEntdecke, wie der junge Unternehmer Blin Hoxha seine Marke aufbaut und welche Ziele er verfolgt.

Read more »

Neue Angriffsziele im Iran: Politico berichtet über Pentagon-Strategie zur Umgehung von KriegsverbrechensvorwürfenDas Pentagon plant, Irans dual-use-Ziele anzugreifen, um Kriegsverbrechensvorwürfe zu umgehen. Diese Strategie schafft Spielraum in rechtlicher Grauzone.

Read more »

Trump Ultimatum Iran: Frist läuft heute Nacht abTrumps Iran-Ultimatum läuft heute Nacht ab | Artemis 2 hat den Mond umrundet | Zahl der ausgeschriebenen Stellen in der Schweiz sinkt | US-Vize macht in Ungarn Wahlkampf für Orban | Investor will Universal Music übernehmen

Read more »

Trump droht mit Kriegsverbrechen: Eskalation im Iran-Konflikt?Trump droht offen mit Kriegsverbrechen, indem er die Zerstörung ziviler Infrastruktur im Iran androht. Rechtsexperten sehen darin einen Bruch des Völkerrechts und ein Dilemma für US-Militärs. Die Drohungen könnten verheerende Folgen für die iranische Zivilbevölkerung haben.

Read more »