Pensexpert betritt neue Führungsebene in Zürich und Nordwestschweiz mit Markus Kumschick

Der Vorsorgedienstleister Pensexpert hat am 1. April Markus Kumschick als neuen Leiter der Region Zürich & Nordwestschweiz ernannt. Kumschick kommt mit umfangreicher Erfahrung aus Vontobel, Notenstein, Wegelin und Credit Suisse und soll die regionale Geschäfts­entwicklung vorantreiben, Kundenbeziehungen pflegen und das Netzwerk erweitern. Die Mitteilung hebt die fachliche Tiefe sowie das Marktverständnis von Kumschick hervor, das für die spezialisierten Vorsorgelösungen von Pensexpert von zentraler Bedeutung ist.

Der Fonds- und Vermögensberater Pensexpert hat am 1. April einen neuen Leiter für die Region Zürich und Nordwestschweiz bestellt. Zur neuen Position wird Markus Kumschick ernannt, der zuvor als Head Wealth Planning bei Vontobel tätig war.

Mit der Verstärkung der regionalen Präsenz beabsichtigt Pensexpert, die wachsende Nachfrage nach maßgeschneiderten Vorsorgelösungen für Unternehmer, Führungskräfte und vermögende Privatkunden besser zu bedienen. Kumschick bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Bankenwesen mit - davor war er in Positionen bei Bank Notenstein, Wegelin und Credit Suisse aktiv. In seiner neuen Rolle soll er das Geschäft in der Region weiterentwickeln, bestehende Kundenbeziehungen pflegen und zugleich das berufliche Netzwerk im Markt ausbauen.

Mark Huber, Partner und Mitglied der Geschäftsleitung bei Pensexpert sowie Leiter der Niederlassungen in der Schweiz, betont die Kernsicherheit, die bei der Wahl des neuen Leiters berücksichtigt wurde. Er hebt hervor, dass Kumschick nicht nur über fachliche Tiefe verfügt, sondern auch ein ausgeprägtes Verständnis für die Anliegen von Unternehmerinnen, Unternehmern und vermögenden Privatkunden mitbringt. Diese Synergie aus fundiertem Fachwissen und Marktverständnis soll das Angebot von Pensexpert nachhaltig stärken.

Pensexpert, ein Unternehmen mit Sitz in Luzern, hat sich als Spezialist für individualisierte Vorsorgelösungen in der zweiten Säule etabliert. Es betreut sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen in Fragen zu Vorsorge und Vermögensplanung. Das Unternehmen ist Teil der Reichmuth & Co Gruppe, die auf langfristige Partnerschaften und nachhaltige Finanzstrategien setzt.

Mit der Einführung von Kumschick gewinnt Pensexpert eine neue strategische Führungskraft, die dazu beitragen soll, die Marktposition in der Region Zürich und Nordwestschweiz weiter auszubauen und gleichzeitig die Bedürfnisse der Klientel zu vertiefen





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