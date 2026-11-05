Peñas Rücktritt scheitert - Amtsenthebung gegen Paraguays Präsident

Paraguays Präsident Santiago Peña bleibt im Amt nach gescheitertem Rücktritt. Das Amtsenthebungsverfahren wegen des Bankenskandals um Ueno beginnt.

Paraguay s Präsident Santiago Peña verbleibt nach dem Scheitern seines Rücktrittsgesuchs vorerst im Amt. Der nationale Kongress war am Donnerstagabend (Ortszeit) nicht beschlussfähig, nachdem Abgeordnete der regierenden Colorado-Partei den Saal verlassen hatten. Dies verhinderte eine Abstimmung über die Annahme der Entlassung von Peña.

Absicht der Colorado-Abgeordneten

Die Abgeordneten der Colorado-Partei zogen sich aus dem Plenarsaal zurück, um eine Niederlage im Zusammenhang mit dem Rücktrittsgesuch zu vermeiden. Medienberichten zufolge war klar, dass ihre Fraktion über keine ausreichende Mehrheit verfügte, um den Rücktritt des Staatschefs formell anzunehmen. Eine solche Annahme hätte Peña automatisch einem anstehenden Amtsenthebungsverfahren entzogen. Die Live-Übertragung des Senders Portals abc zeigte deutlich, wie die Sitzung aufgrund der fehlenden Quorum abgebrochen werden musste.

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Start des Amtsenthebungsverfahrens

Die Abgeordnetenkammer hatte zuvor bereits einstimmig beschlossen, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Santiago Peña einzuleiten. Dieses Verfahren wurde aufgrund der schweren Bankenkrise um die Digitalbank Ueno initiiert. Nach dem misslungenen Rücktrittsversuch eröffnete der Kongress das offizielle Verfahren gegen den amtierenden Präsidenten. Peña wurde für den Freitag, den 19. Juli, vor den Kongress geladen, um sich zu den Vorwürfen zu äußern.

Peñas Antwort auf die Anschuldigungen

Der noch amtierende Präsident kündigte in einer Erklärung auf der Social-Media-Plattform X an, sich dem Verfahren zu stellen. Er betonte ausdrücklich, dass er sich selbst verteidigen wolle, anstatt die politische Macht vorzeitig abzugeben. Seine Teilnahme am Prozess gilt als entscheidend, da er die Hauptperson in der Kontroverse um die finanzielle Instabilität der Ueno Bank ist. Die direkte Konfrontation im Parlament markiert einen neuen Höhepunkt im politischen Drama.

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Rechtliche und verfassungsrechtliche Implikationen

Ein zentrales Thema des Prozesses ist die Frage, inwieweit Peña juristisch für seine mögliche Verwicklung in den Bankenskandal verantwortlich gemacht werden kann. Nach Artikel 189 der paraguayischen Verfassung erhalten demokratisch gewählte, ehemalige Präsidenten normalerweise lebenslange Senatorensitze. Diese parlamentarische Immunität entfällt jedoch, wenn sie in einem Amtsenthebungsverfahren für schuldig befunden werden.

Beteiligungen an der Ueno Bank

Bis März 2025 war Santiago Peña offiziell an der Muttergesellschaft der faktisch insolventen Ueno Bank beteiligt gewesen. Vorwürfe möglicher Interessenkonflikte hatte er in der Vergangenheit stets kategorisch zurückgewiesen. Sollte das Parlament ihn im laufenden Verfahren für schuldig befinden, verliert er diesen verfassungsmäßigen Schutzstatus. Die Konsequenzen dieser Entscheidung könnten seine politische und rechtliche Zukunft in Paraguay dauerhaft prägen.