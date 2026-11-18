Mary Peltola sichert sich den Sitz im US-Senat für Alaska. Nach der Wahl besiegt sie den Amtsinhaber Sullivan und sichert den Demokraten eine Mehrheit.

Die Demokratische Partei hat mit Mary Peltola einen weiteren Sitz im US-Senat gewonnen, was die Mehrheit der Partei im Repräsentantenhaus bestätigt. Rund zwei Wochen nach den Parlamentswahlen, die für die Republikaner von US-Präsident Donald Trump als verheerend einzustufen waren, sind nun alle Senatsrennen in den Vereinigten Staaten entschieden. Peltola vertritt den nördlichsten Bundesstaat der USA und folgt damit auf die langjährige republikanische Dominanz in der Region. Ab Januar werden die Demokraten in der Parlamentskammer eine Mehrheit von 56 der 100 Sitze innehaben.

Historischer Sieg für Peltola im Alaska-Senatsrennen

Die in Alaska geborene Politikerin Mary Peltola hat ein historisches Mandat erlangt. Sie wird nun die erste Angehörige der indigenen Bevölkerung Alaskas im US-Senat sein. Zudem ist sie die erste Demokratin seit 18 Jahren, die ein Senatsrennen in Alaska gewinnt. Bis zum Jahr 2025 vertrat Peltola den nördlichsten Bundesstaat bereits als erste indigene Frau im Repräsentantenhaus, der anderen Kammer des Parlaments. Mit ihrem Sieg beendet sie die jahrzehntelange Reihe republikanischer Senatoren aus dieser Region.

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Als Senatorin hat Peltola klare politische Ziele formuliert. Sie will sich in Washington für geringere Lebenshaltungskosten einsetzen. Weiterhin fordert sie bezahlbaren Wohnraum für die Bürger. Auch niedrigere Steuern und höhere Löhne stehen auf ihrer Agenda. Zusammen setzen wir Alaska an erste Stelle, so das Motto ihrer Kampagne. Der Erfolg bedeutet einen erheblichen Verlust für die Republikaner, die den Senat lange Zeit kontrolliert hatten.

Kontroverse um Kandidaten mit gleichen Namen

Der Wahlkampf war von großer Aufregung geprägt, da Peltola gegen zwei Politiker mit fast demselben Namen antrat. Neben dem bisherigen republikanischen Senator Dan S. Sullivan kandidierte der politische Neuling Dan J. Sullivan. Die Republikaner warfen Letzterem vor, ein Strohmann der Demokraten zu sein. Ihr Argument war, dass dieser Kandidat allein mit dem Ziel ins Rennen ging, Wähler in die Irre zu führen.

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Laut der Argumentation der Republikaner könnten unachtsame Wähler ihr Kreuz an der falschen Stelle gesetzt haben. Wegen der Namensgleichheit mit Senator Sullivan hätten sie so die Chancen des Amtsinhabers geschwächt. Präsident Trump unterstützte diese Sichtweise und behauptete, die Demokraten wollten so die Siegchancen Peltolas erhöhen. Die "New York Times" hatte berichtet, Verbündete Peltolas hätten lange vor der Wahl gezielt nach einem Namensvetter gesucht.

Das Wahlkampfteam der Demokratin bestreitet jegliche Beteiligung an der Kandidatur des politischen Neulings. Dennoch sorgte die Situation für erhebliche Verwirrung im Prozess. Die Namensähnlichkeit stand im Mittelpunkt der juristischen Auseinandersetzungen. Viele Wähler in Alaska waren mit der Situation überfordert. Die Strategie der Republikaner zielt darauf ab, die Glaubwürdigkeit des Wahlergebnisses infrage zu stellen.

Rechtliche Auseinandersetzung scheitert vor Gericht

Im Hintergrund der Namensgleichheit war eine intensive juristische Auseinandersetzung entflammt. Präsident Trump wies das Justizministerium an, Klage gegen den Bundesstaat einzureichen. Damit wollte er eine Bestätigung der Wahlergebnisse verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber Stimmen fehlen sollten. Begründet wurde dies mit der akuten Gefahr einer Namensverwechslung. Die Regierung argumentierte, dass dies die Integrität der Wahl gefährde.

Das Justizministerium versuchte vor Gericht auch zu erwirken, dass Wahlzettel mit Stimmen für den politischen Neuling Sullivan bei der Wahl gesondert aufbewahrt werden. Ziel sei es, nötigenfalls untersuchen zu können, ob Wähler bei der Stimmabgabe aufgrund der Namensgleichheit zweier Kandidaten verwirrt waren. Die US-Regierung betonte im Vorfeld der Parlamentswahlen die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Stimmzettel.

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Ein Gericht wies die Klage allerdings kurz vor den Wahlen Anfang November ab. Es betonte, die US-Regierung habe nicht erklären können, wie sich eine mögliche Verwechslung der beiden namensgleichen Kandidaten aufklären liesse. Dies wäre ohne das Wahlgeheimnis zu verletzen unmöglich gewesen. Die Ablehnung der Klage war ein entscheidender Moment für die Gültigkeit der Wahl. Sie bestätigte die Verfahrensweise der staatlichen Behörden in Alaska.

Peltola verspricht Ende der eigennützigen Politik

Nach dem Sieg sagte Mary Peltola, die Leute in Alaska hätten den Wandel gewählt. Sie fühle sich geehrt, die Senatorin der Wähler zu werden. Zusammen setzen wir der Ära eigennütziger Politiker ein Ende, die sich auf die Kosten der Bürger bereicherten, so ihr Versprechen. Zusammen setzen wir Alaska an erste Stelle. Ihr Sieg markiert ein neues Kapitel in der Politik des Bundesstaates.

Der republikanische Senator Dan S. Sullivan sagte dem Sender CNN vor ein paar Wochen, dass er das Ergebnis der Wahl akzeptieren werde. Seine Aussage zeigte eine Bereitschaft zur demokratischen Konfliktlösung. Alaska ist der nördlichste Bundesstaat der USA und dünn besiedelt. Die nicht einmal 800'000 Einwohner wählten seit 1968 bei Präsidentschaftswahlen mehrheitlich republikanisch.

Peltolas Sieg ist ein signifikanter Bruch mit dieser Tradition. Als indigene Frau und Demokratin bringt sie eine neue Perspektive in den Senat. Ihre Erfolge in der Vergangenheit im Repräsentantenhaus zeigen ihre politische Erfahrung. Sie wird nun auf nationaler Ebene für die Interessen Alaskas eintreten. Die Republikaner müssen sich auf die neue Mehrheitsverhältnisse einstellen. Die politische Landschaft in den USA hat sich damit weiter verändert.