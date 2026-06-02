Pelés Trikot aus dem WM-Final von 1958 wird versteigert

Das Auktionshaus Sotheby's versteigert das Trikot von Pelé, das er im WM-Final von 1958 getragen hatte. Das Trikot wird zwischen dem 29. Juni und dem 16. Juli online angeboten.

Das Auktionshaus Sotheby's kündigte an, das Trikot von Pelé , das er im WM-Final von 1958 getragen hatte, zwischen dem 29. Juni und dem 16. Juli online anzubieten.

Pelé, der weltweit als Edson Arantes do Nascimento bekannt ist, trug das Trikot mit der Rückennummer 10 beim 5:2-Sieg Brasiliens gegen Gastgeber Schweden in Stockholm. Der damals 17-Jährige erzielte zwei Tore und ist bis heute der jüngste Spieler, der in einem WM-Final getroffen hat. Pelé starb 2022 im Alter von 82 Jahren an Krebs. Nach Angaben von Sotheby's schenkte Pelé das handgefertigte Trikot nach dem Endspiel seinem Mitspieler Dida.

Es blieb jahrzehntelang im Besitz von dessen Familie, bevor es in ein brasilianisches Museum gelangte und später von seinem heutigen, anonymen Eigentümer erworben wurde. Die Versteigerung läuft während der diesjährigen Fussball-WM





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