Pegasos muss nachträglich Baubewilligung einreichen

Die Stiftung Pegasos führt Sterbebegleitungen in Nunningen durch, aber die Nutzung des Gebäudes ohne Baubewilligung ist umstritten. Das Solothurner Verwaltungsgericht hat entschieden, dass Pegasos die erforderliche baurechtliche Bewilligung fehlt. Der Verein arbeitet an einem Umnutzungsgesuch für ihre Liegenschaft und die Gemeinde muss über das Gesuch entscheiden. Die rechtliche Situation ist umstritten und die Zukunft der Organisation ist ungewiss.

Der Verein Pegasos nutzt in Nunningen ein Gebäude für Freitodbegleitungen, ohne eine vorgängige Baubewilligung eingeholt zu haben. Nun soll das Gesuch nachträglich eingereicht werden. Pegasos ist eine Basler Sterbehilfe organisation, die Menschen aus dem In- und Ausland beim Freitod begleitet.

Die Begleitungen finden in einem Nebengebäude eines Gasthofs statt. Seit zwei Jahren nutzt der Verein das Sterbehospiz. Pro Jahr reisen rund 150 Menschen aus dem In- und Ausland nach Nunningen, um dort Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Die Gemeinde und das zuständige Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn kritisierten zunächst die Nutzung der Liegenschaft ohne Baubewilligung.

Gegen die Verfügung des Departements zog Pegasos vor Verwaltungsgericht, blieb dort jedoch erfolglos. Das Gericht kam zum Schluss, dass der Organisation die erforderliche baurechtliche Bewilligung fehle. Das Solothurner Verwaltungsgericht argumentierte, dass die Nutzung des Gebäudes im Zusammenhang mit der Freitodbegleitung zum Zeitpunkt der Bewilligungserteilung nicht erkennbar war. Die Baubehörde durfte davon ausgehen, dass die Nutzung eines Gästehauses in erster Linie die Beherbergung von Personen umfasst.

Der Entscheid des Solothurner Verwaltungsgerichts wird Pegasos nicht weiterziehen, berichtet der Blick. Derzeit arbeiten sie an einem Umnutzungsgesuch für ihre Liegenschaft. Gleichzeitig begleiten sie in Nunningen weiterhin Menschen beim Freitod, weil die Nutzung der Liegenschaft dafür nicht untersagt worden sei. Die juristische Auseinandersetzung über die Auslegung der entsprechenden Paragrafen geht weiter.

Die Gemeinde muss über das Umnutzungsgesuch entscheiden. Gemäss Gerichtsurteil hat Pegasos bis zum 15. Juli Zeit, ein Baugesuch einzureichen. Die Gemeinde trifft rechtliche Abklärungen, um die Auslegung der Paragrafen zu klären.

Die Stiftung Pegasos geht von einer soliden rechtlichen Grundlage aus, aber die Gemeinde ist skeptisch. Die rechtliche Situation ist umstritten und die Zukunft der Organisation ist ungewiss. Die Gemeinde muss über das Umnutzungsgesuch entscheiden und die Organisation muss das Baugesuch einreichen, bevor die Frist abläuft. Die rechtliche Auseinandersetzung geht weiter und die Zukunft der Organisation ist ungewiss





bzBasel / 🏆 41. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pegasos Sterbehilfe Baubewilligung Nunningen Solothurn Verwaltungsgericht

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gegen die Absetzung der Parteispitze der CHP gehen zahlreiche Menschen auf die StrasseProteste gegen das Gerichtsurteil zur Absetzung der Parteispitze der CHP am Donnerstag.

Read more »

Kosovo - La beauté de l’âneEs ist ein realistischer und poetischer Film über die traumatischen und traumatisierenden Erfahrungen, die die Menschen und die Gesellschaft des Kosovo durch die festliche und traumatisierende Erfahrung des Krieges wandten. Auf seiner Bühne werden Erinnerungen, Anteilnahme und Hoffnung für die Zukunft in conflitigen Mythen der Vorigen kombiniert und verarbeitet, um die Gesellschaft zu verstehen, die nach demgaria crisisçeop 1999 erfolgreich wurde. Während es in keiner Weise um einen documentalsts Film handelt, sondern um eine dramatische Korrektur der Reality, werden die Schlimmerkeiten dramatisiert, aus ethischen und ethischen Gründen, aber auch, um die Zuschauer dazu zu ermutigen, dies zu behandeln und die Gesellschaft vor Herausforderungen verantwortungsbewusst zu sein.

Read more »

Timo Meier: «Es wird um einiges härter als die letzten Spiele, die wir gehabt haben»NHL-Star Timo Meier ist stolzer und aufmerksam vor dem Auftritt der Schweizer Nationalmannschaft bei der WM in den eigenen Fans auf dem Eis. Trotzdem warnt er vor dem nächsten Glanzauftritt, da die Gegner extrem härter werden.

Read more »

Hull City, Oliver McBurnie und die Schweizer Eishockey-Nati: Die Highlights der letzten TageIn diesem News-Text werden die Ereignisse der letzten Tage zusammengefasst, darunter die Aufstiegsfeier von Hull City in die englische Premier League, das entscheidende Tor von Oliver McBurnie und die Eishockey-Nati-Auftritte der Schweiz bei der Heim-WM.

Read more »