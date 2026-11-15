Pedro Sánchez und André Janones: Lulas Strategie für Spaniens Wahl

Präsident Lula da Silva und sein digitaler Stratege André Janones planen den Besuch in Madrid. Ziel ist der Transfer der WhatsApp-Strategie auf den spanischen Wahlkampf.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez nutzt die Vorbildfunktion Brasiliens, um seine eigenen Umfragewerte zu stabilisieren. Zwei Wochen vor der entscheidenden Abstimmung am 29. November liegt Sánchez in den Meinungsumfragen hinter den konservativen Parteien. Die spanische Regierung sucht aktiv nach erfolgreichen Methoden, um die Wählerstimmen zurückzugewinnen und die Mehrheit zu sichern.

Der digitale General aus Brasilien

Der Schlüssel zum Erfolg Brasiliens liegt in der Person von André Janones, einem 42-jährigen Abgeordneten aus dem Bundesstaat Minas Gerais. Janones, der früher als Busfahrer arbeitete, organisierte Millionen von Unterstützern über einen einzigen WhatsApp-Kanal. In der Stichwahl vom Oktober 2022 trug diese digitale Mobilisierung maßgeblich zum Sieg von Präsident Lula da Silva bei, der knapp 52 Prozent der Stimmen erreichte.

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Janones selbst wird von seinen Anhängern als der "General" bezeichnet. Er leitet den Kanal "Exército do Lula", der mittlerweile fast elf Millionen Abonnenten zählt. Dieser massive Anstieg von ursprünglich rund 50.000 Nutzern geschah in nur drei Wochen. Janones steuert die Kommunikation zentral, während seine Anhänger als dezentrale Soldaten agieren, die spezifische digitale Befehle ausführen.

Strategie der digitalen Missionen

Die Taktik von Janones basiert auf dringenden Anweisungen, die er mehrmals täglich verschickt. Er befiehlt seinen Followern, spezifische Videos zu teilen, bestimmte Hashtags zu verbreiten oder die Beiträge der politischen Gegner bewusst zu ignorieren, um deren algorithmische Reichweite zu verringern. Diese koordinierte Aktion soll die Sichtbarkeit der eigenen Botschaft maximieren.

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Zu den ungewöhnlichsten Befehlen gehörte die Aufforderung, nachts um 20:01 Uhr die eigene Mutter anzurufen, um sie zum Einschalten von Lulas Livestream zu bewegen. In diesen Streams präsentierte sich der 81-jährige Lula beim Fitnesstraining, um seine Gesundheit und Eignung für das Amt zu demonstrieren. Diese emotionale Bindung und die direkte Ansprache schufen eine hohe Mobilisierungsrate.

Lula da Silva dankte Janones öffentlich am Wahlabend für seine Arbeit. Der Präsident bezeichnete ihn als "unseren General" und würdigte ihn als Krieger des brasilianischen Volkes. Diese Anerkennung unterstreicht die zentrale Rolle, die Janones im Wahlkampf spielte und die nun auf die spanische Politik übertragen werden soll.

Der Besuch im Regierungspalast von Madrid

Am Montag empfängt Ministerpräsident Sánchez Lula da Silva offiziell im Regierungspalast in Madrid. Der brasilianische Staatschef reist mit André Janones an, der als wichtiger strategischer Berater gilt. Dieses Treffen ist kein reiner diplomatischer Akt, sondern dient auch der politischen Absprache für den kommenden Wahlkampf in Spanien.

Direkt im Anschluss an das Treffen im Palast treten die beiden Staatsmänner gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Janones soll dabei sein, wobei unklar ist, ob er eine offizielle Beraterrolle oder eine symbolische Funktion als Glücksbringer einnimmt. Die spanische Regierung betont jedoch, dass man seit anderthalb Jahren an einer eigenständigen Strategie arbeite.

Auswirkungen auf die spanische Wahllage

Die aktuellen Umfragen in Spanien prognostizieren eine Mehrheit für die konservative Volkspartei und die rechtspopulistische Vox. Dieser Trend hat Sánchez dazu veranlasst, internationale Erfahrungen zu studieren. Brasilianische Medien berichten, dass das Umfeld von Sánchez Janones explizit eingeladen habe, um bei der Mobilisierung der linken Wählerschaft zu helfen.

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Die spanische Regierung und die Sozialistische Arbeiterpartei dementieren jedoch, eine direkte Übernahme der Strategie zu planen. Man verweise auf die langjährige eigene Entwicklung der Kampagnenführung. Trotz dieser offiziellen Distanz bleibt die Präsenz von Janones ein Signal dafür, wie sehr die digitale Organisierung moderner Wahlen den politischen Erfolg bestimmt.

Kritiker in Brasilien warfen Janones früher vor, mit Unterstellungen und Unwahrheiten zu arbeiten. Das brasilianische Wahlgericht sperrte den Kanal kurz vor der ersten Wahlrunde vorübergehend, fand aber keine Beweise für Fake News. Die vorübergehende Sperrung änderte nichts am späteren Wahlergebnis, da alle Kampagnenkanäle nach der Aufhebung der Sperre wieder voll aktiv waren.

Die Beobachter in Madrid wissen, dass WhatsApp eine immense Macht hat, wenn es um die Mobilisierung geht. Die Frage ist nun, ob die spanischen Wähler auf ähnliche digitale Aufrufe ansprechen werden. Der Besuch von Lula und Janones könnte ein Wendepunkt sein, wenn es gelingt, die spezifische Dynamik des brasilianischen Erfolgs auf den europäischen Kontext zu übertragen.

Mit der Wahl am 29. November steht Spanien vor einer historischen Entscheidung. Die Unterstützung durch den erfahrenen Strategen Janones bietet Sánchez neue Hoffnung. Ob die Strategie der "digitalen Armee" auch in Spanien funktioniert, wird die nächsten zwei Wochen zeigen. Die Aufmerksamkeit der Medien und der Wähler liegt nun stark auf den Aktivitäten der spanischen Regierung.