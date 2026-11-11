Pedro Lenz gewinnt in Italien den Premio Letterario Giuseppe Acerbi 2026

Der Schweizer Autor Pedro Lenz erhält den Premio Letterario Giuseppe Acerbi 2026 in der Lombardei für seinen Roman Primitivo, eine Auszeichnung für deutschsprachige Schweizer Literatur.

Pedro Lenz, Autor aus Olten, wird am 14. November in der Lombardei mit dem Premio Letterario Giuseppe Acerbi 2026 für seinen Roman Primitivo ausgezeichnet. Das italienische Literaturpreis‑Fest leistet seit 1993 einmal jährlich eine internationale Anerkennung, wobei 2026 die deutschsprachige Schweizer Literatur gewidmet ist.

Auszeichnung und Kontext des Premio Giuseppe Acerbi

Der Premio Letterario Giuseppe Acerbi ist ein jährlicher, in Italien organisierter Literaturpreis. Der Fokus liegt jedes Jahr auf einer anderen nationalen Literatur. Im Jahr 2026 wird der Preis der deutschsprachigen Schweizer Literatur gewidmet. Neben Pedro Lenz sind Lukas Bärfuss mit seiner Arbeit Vaters Kiste und Martin Suter mit seinem Roman Melody jeweils in der italienischen Übersetzung nominiert.

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Die technische Auszeichnung folgt einem transparenten Auswahlverfahren, bei dem sowohl eine Publikumsjury als auch ein Fachjury die Werke bewerten. In der Mitteilung des Managements von Lenz wurde betont, dass die Anerkennung in Italien "zeigt, wie sehr die Themen und die Erzählkunst von Pedro Lenz über die Schweizer Landesgrenzen hinaus Resonanz finden. Die Sprache und die Themen, die Pedro Lenz aufgreift, sind universell." Diese Aussagen konnte die italienische Verlegerin Gabriele Capelli bestätigen, die die italienischsprachige Ausgabe von Primitivo veröffentlichte.

Primitivo und seine thematische Schwerpunkte

Primitivo erzählt die Geschichte des jungen Maurerlehrlings Charly und des älteren spanischen Bauarbeiters Primitivo. Der Roman behandelt Themen wie Arbeit, Würde, Migration und Lebenserfahrung. Das Buch wurde ursprünglich 2021 in deutscher Sprache veröffentlicht und 2022 ins Italienische übersetzt, was die internationale Resonanz weiter verstärkte.

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Pedro Lenz hat zuvor mit seinem Mundartroman Der Goali bin ig im Jahr 2010 einen größten Erfolg erzielt. Der Roman wurde in elf Sprachen übersetzt, verfilmt und für die Theaterbühne adaptiert. Lenz schreibt nicht nur Romane, sondern publiziert auch Kolumnen in verschiedenen Zeitungen und ist Mitglied der Spoken-Word-Gruppe Bern ist überall.

Erwartungen und weitere Perspektiven

Mit der Auszeichnung im italienischen Kontext öffnet Pedro Lenz neue Türen für die deutschsprachige Literatur in Europa. Durch die Anerkennung werden sowohl seine bisherigen Werke als auch zukünftige Projekte im internationalen Raum stärker beachtet. Die Publikums- und Fachjury betonen, dass Lenz' Erzählkunst und die universellen Themen seiner Arbeiten die Grenzen übersteigen.

Für die genaue Verbreitung der Auszeichnung war der 14. November in der Lombardei vorgesehen. Die Veranstaltung setzte sich aus einer feierlichen Zeremonie mit Verleihung und einer Podiumsdiskussion zusammen, an der sowohl Literatinnen als auch Literaten aus der Schweiz und Italien teilnahmen. Die mediale Gegenwart der Veranstaltung machte die Übergabe des Preises zu einem wichtigen Ereignis für die internationale Literaturdiskussion.