Pedro Lenz erhält in Italien den Premio Letterario Giuseppe Acerbi 2026 für 'Primitivo'

Der Schweizer Schriftsteller Pedro Lenz wird am 14. November in Mailand mit dem Premio Letterario Giuseppe Acerbi 2026 für seinen Roman 'Primitivo' ausgezeichnet - ein Meilenstein für die deutschsprachige Literatur im Ausland.

Am 14. November 2026 wird der Schweizer Roman " Primitivo" von Pedro Lenz in Mailand mit dem prestigeträchtigen Premio Letterario Giuseppe Acerbi 2026 ausgezeichnet. Das Ereignis findet in der Lombardei statt und markiert die erste Anerkennung der deutschsprachigen Schweizer Literatur durch den italienischen Preis.

Gerechtigkeit des Gewinns: Das Preisverfahren verstehen

Der Premio Letterario Giuseppe Acerbi ist seit 1993 im Umlauf und widmet sich jährlich einer anderen nationalen Literatur. Bei der 2026‑Ausgabe liegt der Fokus auf der deutschsprachigen Schweizer Literatur. Die Jury besteht aus Publikum und Fachleuten, die den Roman "Primitivo" als herausragendes Beispiel für universelles Thema und kunstvolle Erzählweise hoch loben. In einer Mitteilung vom Management von Lenz hieß es, dass die internationale Resonanz des Romans besonders in der italienischen Leserschaft spürbar sei.

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Wichtige Stimmen: Komplimenten aus Italien

Gabriele Capelli, Verleger der italienischsprachigen Ausgabe von "Primitivo", kommentiert: "Dass der Roman nun auch in Italien ausgezeichnet wird, zeigt, wie sehr die Themen und die Erzählkunst von Pedro Lenz über die Schweizer Landesgrenzen hinaus Resonanz finden. Die Sprache und die Themen, die Pedro Lenz aufgreift, sind universell." Diese Anerkennung spiegelt die frühe Übersetzung von Lenz' Werk wider, die erstmals 2021 in Italien erschien, während das Original im Jahr 2020 im deutschsprachigen Raum erschien.

Weitere Nominationen: Schweizer Literatur im Fokus

Neben Pedro Lenz waren Lukas Bärfuss mit "Vaters Kiste" und Martin Suter mit "Melody" jeweils in ihrer italienischen Übersetzung nominiert. Diese drei Autoren repräsentieren die Bandbreite der deutschen und schweizerischen Literatur, die im Rahmen des Premios vergeben wird. Das Zusammenspiel von Original und Übersetzung unterstreicht die Bedeutung von Sprachenvielfalt in der internationalen Literaturszene.

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Auswirkungen auf die Literaturwelt und die Zukunft von Lenz

Die Auszeichnung wird Lenz' Bekanntheit in Italien deutlich steigern und die Verbreitung seiner Arbeiten im Ausland fördern. Für die Leserinnen und Leser bedeutet dies einen einfachen Zugang zu einem seit Jahren gefeierten Werk, das Thema Freundschaft zwischen einem Maurerlehrling und einem spanischen Bauarbeiter behandelt. Für Lenz selbst eröffnet sich die Möglichkeit, vermehrt in die italienische Theater- und Filmwelt einzutauchen, da sein früheres Werk "Der Goali bin ig" bereits in elf Sprachen übersetzt und verfilmt wurde.

Zukünftige Ereignisse und geplante Aktivitäten

Nach der Preisverleihung ist mit einem Lesetreffen in Mailand zu rechnen, bei dem Lenz seine Erfahrungen teilen wird. Darüber hinaus sollen weitere Übersetzungen seiner Romane nach Italien folgen, um die Reichweite des schweizerischen Literaturglanzes weiter auszubauen. Dieser Schritt könnte als Vorbild für weitere literarische Austauschprogramme zwischen der Schweiz und Italien dienen.