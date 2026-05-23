Peaky Blinders: Charlie Heaton als Sohn von Tommy Shelby in der neuen Serie

Netflix kündigte die Fortsetzung der erfolgreichen Serie "Peaky Blinders" an. Charlie Heaton (32) spielt den Sohn von Tommy Shelby, Charles, in der neuen Serie. Die Serie wird in zwei Staffeln produziert und dreht sich um die Machenschaften der Shelby-Familie beim Wiederaufbau von Birmingham nach den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg.

Netflix hat die Fortsetzung der erfolgreichen Serie " Peaky Blinders " angekündigt. Die Serie, die die legendäre Gangsgeschichte in England erzählt, wird mit Charlie Heaton (32) als Sohn von Tommy Shelby , Charles, fortgesetzt.

Auf einem Foto sieht Heaton in Anzug und Schlips grimmig in die Kamera. Charles hat alle Verbindungen zur Peaky-Blinders-Gang und zu seinem Halbbruder Duke abgebrochen. Der Fokus der neuen Serie liegt auf den Machenschaften der Shelby-Familie beim Wiederaufbau von Birmingham nach den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg. Die Dreharbeiten sind bereits angelaufen.

Die Serie wird in zwei Staffeln produziert.

"Peaky Blinders" wurde von Steven Knight kreiert, der auch als Autor und gemeinsam mit Oscar-Preisträger Cillian Murphy (49, "Oppenheimer") als ausführender Produzent an Bord ist. Murphy spielte in der Original-Serie die Hauptrolle des Gangsters und Bandenanführers Tommy Shelby nach dem Ersten Weltkrieg. Der Film unter der Regie von Tom Harper spielt während des Zweiten Weltkriegs. Clan-Chef Tommy Shelby lebt zurückgezogen auf dem Land, Sohn Duke (Barry Keoghan) leitet die Geschäfte der Peaky Blinders





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