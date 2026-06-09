Peak Jet: Neuer Semi-Privatjet-Anbieter in der Schweiz

Peak Jet ist ein neuer Semi-Privatjet-Anbieter, der ab August 2026 in der Schweiz startet. Der erste Flug verbindet Zürich mit Nizza, Palma de Mallorca und Málaga. Die Gründer sind drei bekannte Luftfahrtmanager, die bereits Erfahrung bei Airlines wie Etihad Airways, Swiss und Gulfair haben.

Mit Peak Jet startet ein neuer Semi-Privatjet -Anbieter in der Schweiz . Der erste Flug beginnt am 1. August 2026 und verbindet Zürich mit mondänen Orten wie Nizza , Palma de Mallorca und Málaga .

Die Gründer sind drei bekannte Luftfahrtmanager, die bereits Erfahrung bei Airlines wie Etihad Airways, Swiss und Gulfair haben. Peak Jet ist keine echte Airline, sondern eine digitale Marktplatzplattform, die Reisende mit Flugdienstleistungen unabhängiger, lizenzierter Betreiber verbindet. Die Flugzeuge haben eine maximale Kapazität von zwölf Plätzen und werden von einem Drittanbieter gestellt. Die Tickets sind schon jetzt buchbar und die Preise beginnen bei 1490 Franken pro Strecke.

Das Konzept des Semi-Privatjet-Anbieters ist, dass Reisende einen Platz im Businessjet buchen können, ohne einen ganzen Businessjet zu chartern. Dies macht die Luxusairline einem breiteren Publikum zugänglich





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