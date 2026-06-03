Peabo Bryson ist tot

Der amerikanische Soulsänger Peabo Bryson ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Der Künstler war für seine Duette mit bekannten Interpreten wie Céline Dion bekannt.

Der amerikanische Soulsänger Peabo Bryson ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Der Künstler war für seine Duette mit bekannten Interpreten wie Céline Dion bekannt.

Bryson starb nach einem Schlaganfall in einem Krankenhaus. Seine Familie hat bestätigt, dass er umgeben von der Liebe seiner Familie und engsten Vertrauten gestorben ist. Bryson war für seine Duette mit Céline Dion aus dem Disney-Film 'Die Schöne und das Biest' bekannt. Das Duo sang auch das Lied 'A Whole New World' aus dem Soundtrack des Disney-Films 'Aladdin', das sie auf die Spitze der US-Charts stieß.

Bryson erhielt auch einen Grammy für den Titelsong des Walt-Disney-Films 'Die Schöne und das Biest'. Der Künstler war in der Musikszene für seine Stimme bekannt und wurde oft als 'Stimme der Liebe' bezeichnet





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