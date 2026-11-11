Paul McCartney erreicht Forbes-Platz drei dank eigener Musikfirma

Der britische Musiker bewegt sich auf dem dritten Platz der Forbes-Liste der reichsten Künstler, unterstützt durch seine Firma MPL Communications und den Apple Corps Beteiligungen.

Der britische Künstlerveteran Paul McCartney hat mit seiner eigenen Unternehmensstruktur, die seit 1969 Märkte für Musikrechte erschließt, den dritten Platz auf der Forbes -Liste der reichsten Musiker erreicht. Seine Strategie beruht auf dem Erwerb und der Verwaltung von geistigem Eigentum, das regelmäßige Einkünfte aus Streaming, Radio und Merchandising generiert.

Gründung der MPL Communications 1969

1969 gründete McCartney die MPL Communications, einen Musikverlag, der Urheberrechte an Texten und Melodien besitzt. Jeder Airplay‑Einsatz, jeder Streaming‑Aufruf löst einen Geldeingang aus. Mit dem Aufstieg von Musik‑Streaming‑Plattformen wie Spotify hat die Lizenzierungsstrategie in den vergangenen zwei Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen.

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Bekämpfung des Knebelvertrags mit Dick James

Die Beatles hatten zuvor einen ungünstigen Vertrag mit dem Verleger Dick James, der seine Anteile später an einen Medienkonzern verkaufte. McCartney widmete große Anstrengungen, um Teile seiner Songrechte zurückzugewinnen, ausreichend um die Kontrolle über die Vermarktung zu behaupten. Die damit einhergehende Rechtsferne legte das Fundament für sein zukünftiges Vermögen.

Apple Corps und der Markt für Markenrechte

Die Beatles gründeten Ende der 1960er Jahre die Firma Apple Corps, die sämtliche Markenrechte, Merchandising‑Modelle und Lizenzierungen ihrer Werke bündelt. Paul McCartney ist einer der vier Anteilseigner zusammen mit Ringo Starr und den Nachlassinhabern von John Lennon und George Harrison. Im Jahr vergangenen verzeichnete Apple Corps einen Umsatz von rund 50 Millionen Franken; McCartney erhält einen Viertelanteil an den jährlichen Ausschüttungen.

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Wiederkehrende Einnahmen aus Weihnachtsstücken und Musicals

Ein weiterer Ertragsfaktor sind die Rechte an Weihnachtsliedern, die jährlich in den Top‑Playlists auftauchen, sowie die Übernahme von Musicals. Diese Einnahmequellen sind nachhaltig und verändern selten, wodurch McCartneys Passivkapital stabil bleibt. Zusätzlich veröffentlicht er abwechselnd Alben und tritt auf Konzerte auf, allerdings generieren die Einnahmen aus Songrechten deutlich höhere Summen.

Forbes‑Punktzahl und Marktvergleich

Forbes schätzt McCartneys Firmenanteil an Apple Corps und MPL Communications auf 150 Millionen US-Dollar. Damit ist er zwar der drittreichste Musiker, bleibt aber hinter Jay‑Z, dessen Vermögen die doppelte Summe überschreitet. Jay‑Z profitiert unter anderem von einem Anteil am Musik‑Streaming‑Dienst Tidal und steht in Verbindung mit der Milliardärin Beyoncé, die ein eigenes Vermögen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar aufweist.

Ausblick für McCartneys Vermögensstruktur

McCartneys Ansatz zeigt, wie ein Künstler durch gezieltes Asset‑Management nachhaltigen Wohlstand erzielen kann. Jährliche Ausschüttungen aus Apple Corps, laufende Lizenzgebühren und strategisch gewonnene Unternehmerrechte bilden das Herz seines Portfolios. Zukunftssicher bleibt die Vermarktung der zahlreichen noch immer popularisierten Songs und die kontinuierliche Expansion in neue Medien‑ und Lizenzbereiche.