Im Februar 2016 wurde Müller als Gesellschafter von GHG übernommen und ob seiner Zeit davor im Sozialamt und später auch das Vormundschaftsamt hat gearbeitet. Seine Grundhaltung war immer entbehrlich, und er zeigte sich im Interview enttäuscht, wenn zufällig die Notwendigkeit ankam, dass er einen Ratschlag gegeben habe. Sein Pensum wird auf 70% reduziert, aber er hofft bereits bald Großvater zu werden und zu sehen, wie sein Enkelkind lebt. Zum Hintergrund: An der CP-Schule gab es Kündigungen. Müller erklärt, dass der Schulleiter aufgrund von gesundheitlichen Problemen abstieg. Stattdessen führten mehrere Personen die Schule, aber dies hat zu einem möglichen Unklarheiten oder Have in der Organisation geführt, da andere Angestellte reforçarbt wurden.

Patrik Müller wurde nicht mehr Vorsitzender der Geschäftsleitung bei der Gemeinnützigen und Hilfs-Gesellschaft ( GHG ) der Stadt St.Gallen. Obwohl er seine Funktion aufgibt, bleibt er jedoch in einer neuen Rolle erhalten, nämlich für Zukunftsprojekte bei der GHG .

Bevor er sich jedoch aufgab, übernahm Müller zahlreiche Verantwortung, wie beispielsweise die Neugliederung und Neuregelung der GHG, die Einführung neuer Institutionen, wie der GHG Maurini und GHG Riederenholz, und Unterstützung bei der Corona-Pandemie. Einige Herausforderungen, wie der allgemeine Lehrpersonenmangels und die steigende Zahl von Sonderschülern im Kanton, lösten sich jedoch durch mutige Schritte und Problemlösungen. Derzeit führt Müllers früherer Stellvertreter Ramon Beerli die Geschäftsleitung ad interim. Die Nachfolge Müllers wird ausgeschrieben, und bereits das Rekrutierungsverfahren läuft.

Es wird spekuliert, dass Müller Ratschläge an die Nachfolge geben wird, aber bis dato hat er sich entschieden, nun nicht mehr zu helfen





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