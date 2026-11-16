Patrik Kristal beschert Estland 1:0-Führung gegen Bulgarien

Estland führt gegen Bulgarien. Patrik Kristal trifft zum 1:0. Die Partie entwickelt sich spannend.

Estland hat gegen Bulgarien in der UEFA Nations League die Führung übernommen. Patrik Kristal traf zum 1:0, nachdem Rocco Shein den Konter eingeleitet hatte. Die Gastgeber zeigen sich stark im Aufbauspiel.

Patrik Kristal trifft zum 1:0

Das entscheidende Tor fiel, als Estland einen schnellen Konter verwertete. Patrik Kristal nutzte die Situation und traf mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum. Der Ball landete oben rechts im Tor. Rocco Shein bereitete die Szene vor. Er legte den Ball für Kristal vor. Bulgarien konnte der Action nicht folgen. Der Spielstand ist nun 1:0 für Estland.

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Bulgarien sucht nach Antworten

Stefan Velkov hat für Bulgarien einen Freistoss in der eigenen Hälfte zugesprochen bekommen. Er schoss jedoch am Tor vorbei. Danach versuchte Rosen Bozhinov mit dem Kopf aus der Strafraummitte. Der Ball ging links am Tor vorbei. Dimitar Velkovski hatte den Ball geflankt. Die Offensivaktion blieb ohne Erfolg. Bulgarien bleibt zurück.

Gelbe Karte und Abseitsfehler

Die Partie wurde durch eine Gelbe Karte unterbrochen. Stefan Velkov sah die Karte für ein überhartes Einsteigen. In der Folge bekam Mattias Käit auf dem rechten Flügel einen Freistoss. Die Unparteiischen hoben jedoch die Fahne. Dimitar Velkovski stand im Abseits. Ilia Gruev spielte den Ball nach vorne. Der Treffer wurde nicht anerkannt.

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Distanzschüsse und verpasste Chancen

Bulgarien versuchte es aus der Distanz. Valentin Antov bekam einen Freistoss in der gegnerischen Hälfte. Lukas Petkov hielt den Ball pariert. Später schoss Lukas Petkov mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern. Der Schuss wurde rechts oben gehalten. Ein weiterer Versuch mit dem linken Fuss ging links vorbei. Die Offensive war ungenau.

Blockierte Torschüsse

Svetoslav Kovachev versuchte es mit dem linken Fuss aus der Distanz. Der Schuss wurde abgeblockt. Danach schoss er mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum. Auch dieser Versuch scheiterte. Lukas Petkov flankte den Ball. Ein dritter abgeblockter Schuss folgte. Lukas Petkov schoss mit dem linken Fuss aus der Mitte. Der Ball ging am Tor vorbei. Bulgarien findet nicht ins Spiel.

Anstoss und Spielfluss

Der Anschuss zur ersten Halbzeit markierte den Start. Die Begegnung zwischen Estland und Bulgarien begann. Die Stimmung war gespannt. Estland hielt die Führung. Bulgarien kämpft gegen das Defizit an. Die nächsten Minuten werden entscheidend sein. Die Teams zeigen sich intensiv. Es bleibt spannend im Stadion.