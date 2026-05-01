Patrick Scherrer neuer Kulturvermittler in Flawil

Patrick Scherrer übernimmt ab dem 1. April 2026 die Koordination der Anlässe im neuen Kulturhaus Flawil und die Beratung lokaler Kulturschaffender. Die Neugestaltung des Marktplatzes mit Kulturhaus und Markthalle ist auf Kurs.

Die Gemeinde Flawil freut sich, Patrick Scherrer als neuen Kulturvermittler begrüßen zu dürfen. Seit dem 1. April 2026 verstärkt er das Team und übernimmt eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung des kulturellen Lebens im Dorf.

Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Anlässe im neuen Kulturhaus zu koordinieren und lokale Kulturschaffende umfassend zu beraten. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein im ambitionierten Projekt der Neugestaltung des Flawiler Marktplatzes, das eine offene Markthalle, ein modernes Kulturhaus und eine praktische Tiefgarage umfasst. Die Gemeinde Flawil betont, dass dieses Projekt planmäßig voranschreitet und mit der Einstellung von Patrick Scherrer einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Fertigstellung erfährt.

Patrick Scherrer wird als zentrale Ansprechperson für Vereine und Kulturschaffende fungieren, die Unterstützung bei der Planung und Durchführung ihrer Veranstaltungen benötigen. Er wird nicht nur die Koordination der Anlässe im Kulturhaus übernehmen, sondern auch als wertvoller Sparringspartner für kreative Ideen und innovative Projekte zur Verfügung stehen. Das neue Kulturhaus soll ein lebendiger Ort der Begegnung werden, der Vereine, Kulturschaffende und Institutionen zusammenbringt und das Dorfleben nachhaltig bereichert.

Die Schaffung eines solchen Zentrums ist ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität in Flawil und zur Förderung des kulturellen Austauschs. Die Stelle des Kulturvermittlers wurde im Betriebskonzept des Kulturhauses bereits vorgesehen und von der Bürgerschaft an der Budgetversammlung im November 2025 mit einer dreijährigen Befristung bewilligt. Diese Entscheidung unterstreicht die Bedeutung, die die Gemeinde Flawil der kulturellen Entwicklung beimisst.

Die Gemeinde ist überzeugt, dass Patrick Scherrer mit seiner Expertise und seinem Engagement einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Kulturhauses leisten wird. Patrick Scherrer bringt umfangreiche Erfahrung in der Organisation und Koordination von Veranstaltungen mit. Als selbstständiger Event- und Projektmanager aus Waldstatt hat er bereits zahlreiche Einzelveranstaltungen und Festivals erfolgreich durchgeführt.

Diese Erfahrung wird ihm bei seiner neuen Aufgabe in Flawil zugutekommen, wo er sich mit Vereinen, Kulturschaffenden und Institutionen vernetzen, die Koordination von externen Anlässen im Kulturhaus übernehmen und Interessenten für Veranstaltungen kompetent beraten wird. Darüber hinaus wird er als Vertreter des Kulturhauses in der Kommission Kultur, Freizeit und Sport Einsitz nehmen und somit aktiv an der Gestaltung der kulturellen Strategie der Gemeinde mitwirken.

Seine Rolle in der Kommission ermöglicht es ihm, die Bedürfnisse und Anliegen der Kulturschaffenden direkt in die politischen Entscheidungsprozesse einzubringen und somit eine optimale Förderung des kulturellen Lebens in Flawil zu gewährleisten. Die Gemeinde Flawil ist zuversichtlich, dass Patrick Scherrer mit seiner Expertise und seinem Engagement einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des kulturellen Angebots leisten wird und das Kulturhaus zu einem florierenden Zentrum für Kultur und Begegnung macht.

Die Einstellung von Patrick Scherrer ist ein klares Signal für die Bedeutung, die die Gemeinde Flawil der Kultur und dem Dorfleben beimisst





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