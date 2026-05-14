Patrick Fischer und gefälschte Covid-Zertifikate: Bundesbehörden und Staatsanwaltschaft ermitteln

Die Bundesbehörden und die Staatsanwaltschaft ermitteln in einem Fall von gefälschten Covid-Zertifikaten. Patrick Fischer, ehemaliger Nationalspieler und Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, war mit einem gefälschten Impf-Zertifikat an die Olympischen Spiele 2022 in Peking gereist. Die Bundesbehörden und die Staatsanwaltschaft ermitteln in diesem Fall, um Aufklärung zu schaffen und strafrechtlich relevante Personen zu ermitteln.

Die Behörden fanden mehrere Anträge mit angeblichen Impfungen aus Deutschland. Auch der Fall des Ex-Nati- Trainer s Patrick Fischer landete danach bei der Staatsanwaltschaft . Seine gefälschte Covid-Zertifizierung stammte laut Behörden aus Graubünden.

Eine deutsche Praxis liess die Sache auffliegen, nachdem sie gegen einen Fälscherring vorgegangen war. Von kriminellen Organisationen aus Graubünden, die systematisch mit gefälschten Zertifikaten gehandelt hätten, sei der Staatsanwaltschaft nichts bekannt. Auslöser war vielmehr eine Verzeigung des Gesundheitsamts Graubünden. Die Recherchen führten zur Entlassung von Patrick Fischer als Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft.

Fischer war mit einem gefälschten Impf-Zertifikat an die Olympischen Spiele 2022 in Peking gereist. Die Covid-Zertifikate mussten im Kanton bei der Kommunikationsstelle Coronavirus beantragt werden. Dafür brauchte es einen Impfnachweis mit Stempel der Arztpraxis. Den Behörden fiel auf, dass bei mehreren Anträgen Impfungen von einer deutschen Praxis bestätigt worden sein sollen.

Eine Nachfrage dort ergab laut Stuppani, dass die Praxis diese Bestätigungen nicht ausgestellt hatte. Der Fall Fischer wurde an die Staatsanwaltschaft Luzern weitergeleitet, weil Fischer dort wohnte. Er war aber kein Einzelfall. In Graubünden wurden laut Ulmi Stuppani wegen gefälschter Covid-Zertifikate «einige Dutzend Einzelpersonen» belangt.

Meist wurden Geldstrafen ausgesprochen. Auch Fischer wurde von den Luzerner Behörden per Strafbefehl wegen Urkundenfälschung verurteilt. Kurz nach Bekanntwerden der Verurteilung trennte sich der Schweizerische Eishockeyverband von ihm





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