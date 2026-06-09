Patrick Fischer über die Affäre mit dem gefälschten Covid-Zertifikat

Der ehemalige Schweizer Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer hat sich in einem Interview mit Peter Röthlisberger über seine Affäre mit dem gefälschten Covid-Zertifikat geäußert. Er beschrieb die Situation vor den Olympischen Spielen 2022 in Peking und gab an, dass er ein gefälschtes Zertifikat beschaffen habe, um eine Quarantäne zu vermeiden.

Patrick Fischer , der ehemalige Schweizer Eishockey-Nationaltrainer , hat sich in einem Interview mit Peter Röthlisberger über seine Affäre mit dem gefälschten Covid-Zertifikat geäußert. Fischer erklärte, er habe bewusst mit einer Stellungnahme gewartet, um der Mannschaft Ruhe zu lassen und sich auf die Weltmeisterschaft zu konzentrieren.

Er beschrieb die Situation vor den Olympischen Spielen 2022 in Peking, bei denen er ein gültiges Impfzertifikat vorweisen oder die vorgeschriebenen Quarantänebestimmungen einhalten musste. Eine Quarantäne hätte ihn daran gehindert, die Mannschaft auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Fischer entschied sich daher, ein gefälschtes Zertifikat zu beschaffen, um eine Quarantäne zu vermeiden. Er gab an, dass er an den Olympischen Spielen teilnehmen wollte und auf sein Bauchgefühl vertraut habe, sich gegen eine Impfung entschieden zu haben.

Seine Haltung zur Impfung sei im Verband bekannt gewesen. Fischer wurde 2023 wegen Urkundenfälschung zu einer unbedingten Geldstrafe von 38'910 Franken verurteilt. Der Schweizerische Eishockeyverband hielt zunächst an Fischer fest, bevor er zwei Tage nach dem Bekanntwerden der Affäre im April 2026 von seinem langjährigen Nationaltrainer trennte. Fischer äußerte sich erstmals ausführlich zu den Ereignissen in einem auf Youtube veröffentlichten Interview mit Peter Röthlisberger





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