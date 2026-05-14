Patrick Clivaz, Gemeinderat für die Sicherheit in Crans-Montana, befragt in Sitten-Anhörung

Der Gemeinderat Patrick Clivaz ist am Montagmorgen in Sitten zur Anhörung im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in der Bar 'Le Constellation' erschienen. Er beantwortete die Fragen der Staatsanwaltschaft und ist die zehnte beschuldigte Person, die von der Staatsanwaltschaft befragt wird.

Der für die Sicherheit in Crans-Montana zuständige Gemeinderat Patrick Clivaz ist am Montagmorgen in Sitten zur Anhörung im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in der Bar 'Le Constellation' erschienen.

Der Politiker beantwortete die Fragen der Staatsanwaltschaft. Die Befragung des für die Sicherheit zuständigen Gemeinderats von Crans-Montana fand auf dem Campus Energypolis in Sitten statt. Clivaz ist seit Januar 2025 im Amt. Zum Zeitpunkt der Kontrollen der Brandschutzvorschriften in der Bar 'Le Constellation' in den Jahren 2018 und 2019 gehörte er der Gemeindeexekutive noch nicht an.

Die Staatsanwältinnen wollten jedoch klären, weshalb der öffentliche Betrieb auch nach seinem Amtsantritt weiterhin nicht kontrolliert wurde. Clivaz ist die zehnte beschuldigte Person, die von der Staatsanwaltschaft befragt wird. Während die Anhörung des Gemeindepräsidenten von Crans-Montana, Nicolas Féraud, am 13. April mehr als 30 Medienschaffende angezogen hatte, fiel das Interesse bei seinem Ratskollegen deutlich geringer aus.

Ein der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zählte vor Ort lediglich rund zehn Journalistinnen und Journalisten





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