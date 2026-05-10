Patrice Aminati trotz Krebsdiagnose upbeat, plans for future with family

Patrice Aminati, diagnosed with advanced skin cancer three years ago, maintains a positive attitude, planning a future with her family and embracing her role as a mother.

Vor rund drei Jahren erhielt Patrice Aminati (31) die Diagnose schwarzer Hautkrebs. Sie ist unheilbar krank und erhält eine palliative Behandlung. Im April erzählte sie in der SWR-Sendung «Nachtcafé»: «Ich habe den Anruf bekommen: Er ist zurück und Metastasen haben in einigen Organen gestreut .

» An ihrer lebensbejahenden Einstellung ändere das jedoch nichts. Nun doppelt sie im Podcast «Sitzengeblieben» von Kristina Vogel (35) nach.

«Ich lebe ja jetzt schon länger, als mir prophezeit wurde. Es ist für mich überhaupt gar keine Option, dass das hier zeitnah endet», sagt die Mutter einer Tochter





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