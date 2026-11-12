Pathé hypnotisiert Kinobesucher für Interstellar-Erlebnis in Den Haag

Die Kinokette Pathé ließ 30 Fans in Den Haag hypnotisieren, um den Film Interstellar neu zu erleben. Die gemischten Reaktionen zeigen: Manche vergaßen die Handlung, andere erlebten Spannung neu. Ein kreatives Experiment ohne wissenschaftlichen Anspruch.

Die niederländische Kinokette Pathé hat am 9. November ein ungewöhnliches Experiment in Den Haag durchgeführt, das die Grenzen zwischen Filmkonsumenten und psychologischen Techniken verwischte. Dabei ließen sich 30 Filmfans unter der Leitung des erfahrenen Hypnotiseurs Victor Kraemer hypnotisieren, um anschließend den Science-Fiction-Klassiker Interstellar auf der großen Leinwand neu zu erleben. Die Initiative zielte darauf ab, die typischen Wiederholungsphänomene beim Anschauen bekannter Filme zu durchbrechen und den Zuschauern eine unvoreingenommene, emotionale Neuinterpretation der Handlung zu ermöglichen.

Hypnosesitzung und Filmvorführung

Der Ablauf des Events war präzise strukturiert und kombinierte digitale Vorarbeit mit physischer Präsenz im Kino. Zuerst absolvierten die 30 Teilnehmenden eine persönliche Online-Hypnosesitzung, um sich mental auf die bevorstehende Intervention vorzubereiten. Anschließend folgten sie zu einer gemeinsamen Gruppen-Sitzung ins Pathé Buitenhof in Den Haag, wo das Team von Victor Kraemer die Teilnehmer weiter in den Zustand der Hypnose führte. Das Ziel war nicht das vollständige Löschen der filmischen Erinnerungen, wie Pathé später betonte, sondern das vorübergehende Zurückdrängen des faktischen Wissens über die Handlung. Danach schauten sich die 30 Filmfans Interstellar auf der großen Leinwand an und wurden im Anschluss individuell aus der Hypnose begleitet, um sicherzustellen, dass sie wieder fully orientiert waren.

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Gemischte Reaktionen der Teilnehmer

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden nach der Vorführung waren äußerst heterogen und ließen keine eindeutige Schlussfolgerung für oder gegen die Wirksamkeit der Methode zu. Laut Pathé Niederlande, die im Auftrag von 20 Minuten Auskunft gab, berichteten mehrere Personen, dass die Hypnose den erhofften Effekt auf ihre Wahrnehmung nicht gehabt habe. Andere Teilnehmende hingegen beschrieben ein überraschend neues Erleben ihres Lieblingsfilms, bei dem bestimmte Szenen erneut intensive Gefühle von Spannung, Überraschung oder Staunen auslösten. Ein Zuschauer fasste die unterschiedlichen Stimmungen zusammen: Für einige war es eine faszinierende Erfahrung, den Film frisch zu erleben, während andere das Konzept eher als Spielerei abtaten, die als echtes Erlebnis nicht überzeugte. Einer der Teilnehmenden äußerte sogar, er würde so etwas nicht wieder ausprobieren, da er Filme in der Regel normal und ohne externe Intervention schauen wolle.

Entscheidungsprozess und Filmauswahl

Die Auswahl des Films war kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung seitens der Veranstalter. Ursprünglich standen vier Titel zur Diskussion: The Matrix, Se7en, La La Land und Interstellar. Die Kinokette begründete die Vorauswahl damit, dass diese Filme besonders in der Lage sind, starke Emotionen, Fantasie, Überraschung und Spannung zu erzeugen, was sie ideal für ein solches Experiment machte. Am Ende fiel die Entscheidung jedoch klar auf Interstellar, da dieser Titel bei den Teilnehmenden mit Abstand die größte Beliebtheit aufwies. Die Wahl fiel auf einen Film, der nicht nur visuell beeindruckend ist, sondern auch narrative Tiefe bietet, die es wert war, unter veränderten psychologischen Bedingungen erneut betrachtet zu werden.

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Kreatives Experiment ohne wissenschaftlichen Anspruch

Pathé betont wiederholt, dass es sich bei dem Projekt 'Rewind' um ein kreatives Experiment und nicht um eine wissenschaftliche Studie handelte. Aus den persönlichen Erfahrungen der 30 Teilnehmer lässt sich daher kein allgemeingültiger Beweis für die Wirksamkeit der Hypnotherapie im Kino ableiten. Das Unternehmen zieht dennoch ein positives Fazit für den Abend, da es ein außergewöhnliches Erlebnis geschaffen habe, bei dem Film und Hypnose auf eine bisher ungewohnte Weise miteinander verbunden wurden. Diese Offenheit der Bewertung spiegelt auch die Haltung der Kinokette wider, die keine Anspruch auf Standardisierung erhebt, sondern den individuellen und subjektiven Charakter des Kunsterlebnisses in den Vordergrund stellt.

Ausblick und mögliche Umsetzung in der Schweiz

Ob und wann es eine Fortsetzung des Projekts geben wird, bleibt vorerst offen. Pathé Niederlande teilt mit, dass es noch zu früh sei, eine Entscheidung über zukünftige Durchführungen in anderen Kinos zu treffen. Die Analyse der niederländischen Ergebnisse steht noch aus und wird möglicherweise als Grundlage für andere Standorte dienen. Besonders interessant ist die Frage, ob eine vergleichbare Veranstaltung auch in der Schweiz infrage kommt. Bereits vor dem Event in Den Haag hatte Pathé Suisse gegenüber 20 Minuten erklärt, man werde nach der Auswertung der Daten prüfen, ob ein solches Projekt lokal umgesetzt werden kann. Ob sich an diesen Plänen nach dem teilerfolgten Event etwas geändert hat, ist derzeit nicht bekannt, doch das Interesse der Schweizer Filmfans an solchen innovativen Kinoerlebnissen bleibt bestehen.