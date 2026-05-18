Pascal Terziyan Appointed as Regional Commander and CEO of Security Consortium Region Gossau

Pascal Terziyan, a 44-year-old regional commander and CEO of the Security Consortium Region Gossau, has been appointed to replace Stefan Kramer. He has been Kramers deputy since 2020 and is well-prepared for the role. Terziyan plans no major changes, except for digitalization and reducing paper usage in the organization. He is open to communication and ready to support the team in their missions.

Pascal Terziyan freut sich auf seine neue Aufgabe. Er folgt als Geschäftsführer des Sicherheitsverbunds Region Gossau und Regionalkommandant Feuerwehr und Zivilschutz auf Stefan Kramer. Der 44-jährige Terziyan gehört bestimmt zu den jüngeren Kommandanten in der Ostschweiz.

Er sei gut gerüstet für diese Aufgabe; er ist seit 2020 Kramers Stellvertreter. Viele Aufgaben kenne er, neue kämen dazu. Er trägt ab 1. Juni die Gesamtverantwortung der Feuerwehr Region Gossau.

Er habe keine grossen Veränderungen geplant; einzig, dass die Abläufe noch etwas digitalisierter und weniger Papier verwendet würden. Und zügelt das Büro.

«Meine Türe ist immer offen und ich habe ein offenes Ohr», sagt der neue Geschäftsführer. Denn er weiss, dass nicht alle die teilweise schlimmen Ereignisse gleich gut verdauen.

«Ich werde weiterhin mit der Mannschaft ausrücken und bei den Einsätzen dabei sein. » Sein Stellvertreter kommt von auswärts neu dazu: Benjamin Hörnlimann, der derzeit noch bei der Berufsfeuerwehr St.Gallen tätig ist. Der Sicherheitsverbund Region Gossau umfasst Andwil, Degersheim, Flawil, Gossau und Waldkirch. Insgesamt steht Terziyan etwa 210 Feuerwehrleuten vor.

Im gesamten Gebiet werden jährlich zwischen 230 und 250 Einsätze geleistet: Brände, Elementarschäden, Unfälle. Das Erfolgsrezept des Sicherheitsverbunds sei die Milizfeuerwehr. Die Wichtigkeit und Bedeutung der Milizfeuerwehr erwähnt Terziyan immer wieder. Auch er hat in der Milizfeuerwehr gestartet: Ein Kollege motivierte ihn, in die Gossauer Feuerwehr einzutreten.

Es sei cool, bei der Feuerwehr zu sein, habe sein Kollege geschwärmt. Das Feuerwehrdepot befand sich noch am alten Ort an der Sonnenstrasse. Feuerwehrkommandant war Fredy Künzle. Er habe bei der Feuerwehr reingeschaut: «Es war tatsächlich cool», erinnert sich Terziyan.

Er trat in die Ortsfeuerwehr ein, wurde Unteroffizier, Offizier und absolvierte 2012 den schweizerischen Feuerwehr-Instruktor FKS. Dann bewarb er sich bei der Gossauer Feuerwehr. Mit Erfolg. Kurz vor der Einführung des Sicherheitsverbunds trat er die Stelle als Administrativer Leiter an. 2026 folgte die Höhere Fachprüfung Führungsperson in Rettungsorganisationen.

Und nun ist der gebürtige Gossauer Geschäftsführer und Kommandant.

«Ich musste mich ganz normal auf die Ausschreibung bewerben und es gab ein Auswahlverfahren», sagt er. Der Verwaltungsrat entschied sich für ihn. Was ist so cool am Job?

«Der Dienst für die Öffentlichkeit, die Kameradschaft und die Herausforderung», sagt der 44-Jährige. Sein Motto, wenn er zu einem Einsatz ausrücke, sei: «Ich gehe helfen. » Aber nicht immer könne geholfen werden, auch wenn alles versucht werde. Terziyan erinnert sich an den Wohnungsbrand, bei dem eine Person ums Leben kam.

In Erinnerung geblieben ist ihm auch ein Verkehrsunfall in Waldkirch, bei dem fünf junge Männer verletzt wurden. Oder der Grossbrand im Erlenhof und der Brand des Käsespezialitäten Eberle in Gossau an einem 24. Dezember. Zum Einsatzgebiet gehört auch der der A1-Abschnitt Autobahneinfahrt Gossau bis Kybunpark und Fahrtrichtung Wil bis zur Autobahnausfahrt Oberbüren.

Zentral ist für den neuen Kommandanten das Debriefing nach einem Einsatz im Mannschaftsraum an der Bischofszellerstrasse.

«Es dürfen Gefühle gezeigt werden und Gespräche können helfen, dramatische Situationen zu verarbeiten», sagt der neue Kommandant. «Wir sprechen aber auch über gelungene Momente und erfolgreiche Arbeiten, die gibt es ebenso. » Das Wichtigste bei jedem Einsatz sei, dass immer alle wieder gesund nach Hause kämen





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