Der journalistische Skandal um den gefälschten Covid-Zertifikat des Eishockey-Nationaltrainers Patrick Fischer hat auch den SRF-Journalisten Pascal Schmitz in seinen Sog gezogen. Schon bald kehrt er für ihn der Alltag zurück.

SRF -Journalist Pascal Schmitz kehrt an seinen Arbeitsplatz zurück Das Skandalum des gefälschten Covid-Zertifikats des Eishockey-Nationaltrainers hat auch den SRF -Journalisten in seinen Sog gezogen. Nun kehrt er für ihn der Alltag zurück.

Laut SRF wurde der Fall in den vergangenen Wochen intern aufgearbeitet. Der Sender analysierte gemeinsam mit Schmitz die Vorwürfe und den Ablauf der Ereignisse. Vorerst arbeitet Schmitz hinter der Kamera, aber eine Rückkehr vor den Bildschirm ist im Verlauf des Monats Juni vorgesehen, wie persoenlich.com schreibt. Weitere Angaben macht SRF aus personalrechtlichen Gründen nicht





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