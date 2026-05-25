Partners Group kündigt juristische Schritte gegen Grizzly Research an, nachdem dieser in einem Bericht, dass Partners Group schlimmer als Wirecard sei, veröffentlicht hatte.

Partners Group will gegen Grizzly Research juristische Schritte einleiten. Das kündigte Verwaltungsratspräsident Steffen Meister gegenüber der NZZ am Sonntag an. Grizzly Research hatte Ende April in einem Bericht, dass Partners Group schlimmer als Wirecard sei, einen der grössten Betrugsfälle der deutschen Wirtschaft sgeschichte, veröffentlicht.

Grizzly und deren Verbündete, die auf das Short Selling, also auf Leerverkäufe, spezialisiert sind, hätten im Zuge der Publikation des Berichts vom gefallenen Kurs der Partners-Group-Aktie profitiert. Partners Group gehören rund um den Globus Hunderte von Firmen. Zuletzt sorgten mehrere davon für Negativschlagzeilen. Etwa bei einem amerikanischen Lebensmittelhersteller, an dem Partners Group beteiligt ist, wo minderjährige Migrantenkinder an gefährlichen Maschinen gearbeitet haben sollen.

Nun sagt Steffen Meister, dass das Unternehmen aus diesen Vorfällen Konsequenzen gezogen habe: In Zukunft investieren wir vorsichtiger in sozial exponierte Bereiche wie Gesundheit oder Kindererziehung. Bei Partners Group wird derweil auch betont, dass finanziell negative Fälle von Investitionen für das Gesamtportfolio nicht repräsentativ seien. Seit der Gründung habe man über 260 Mrd. $ investiert, und über die letzten Jahre mehr als 150 Unternehmen kontrolliert.

Angesichts dessen seien unterschiedliche Entwicklungen unvermeidlich. In guten Zeiten rechnen wir mit Schwierigkeiten bei 5 bis 10% der Firmen, in schlechten bei 10 bis 20, sagt Meister. Diese Risiken seien in der Gesamtrendite berücksichtigt. Da die meisten Investments gut bis sehr gut laufen, konnten wir für unsere Kunden stets hohe Renditen erwirtschaften.

Zum Rückzug einzelner Pensionskassen aus Privat-Equity-Anlagen sagt Meister: Manche fokussieren auf Kosten statt auf Nettorenditen, andere machten schlechte Erfahrungen. Grundsätzlich liessen sich Investments in nichtkotierte Firmen weiterhin gut vermitteln. Gleichzeitig räumt Meister ein, dass das Umfeld anspruchsvoller geworden ist: Hohe Übernahmepreise bei gleichzeitig komplexem Umfeld und den technologischen Herausforderungen machen uns noch vorsichtiger bei den Anlagen.

Zudem habe der Boom an den Börsen Private Equity vergleichsweise weniger attraktiv gemacht





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