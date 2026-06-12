Partners Group weist Gerüchte zu Evergreen-Fonds zurück - keine Einschränkungen bei Rücknahmen

Partners Group verneint spekulative Berichte über neue Liquiditätsbeschränkungen oder die Sperrung von Evergreen-Fonds und betont die solide Performance und ausreichende Liquidität der Produkte.

Partners Group hat am Freitagabend in einer ausführlichen Stellungnahme auf die in den Medien kursierenden Gerüchte zu ihren Evergreen-Fonds reagiert. Dabei wies das Unternehmen entschieden darauf hin, dass keinerlei zusätzliche Liquidität sbeschränkungen geprüft werden und auch keine Aussetzung von Rücknahmerechten geplant sei.

Der in Baar ansässige Vermögensverwalter betonte, dass die bestehenden, bereits dokumentierten Liquiditätsmechanismen unverändert bleiben und dass es keine Anzeichen dafür gebe, dass die Fonds eingefroren werden könnten. Die Portfolios der betroffenen Fahrzeuge seien nach aktuellem Stand solide und verfügten über ausreichende Liquidität, um die zuvor definierten Allokationsziele zu erreichen. Ein zentrales Argument der Partner Group war die hervorragende Performance der beiden betroffenen Evergreen-Fonds seit ihrer Auflage. Beide Fonds hätten eine Wertsteigerung von etwa dem Fünffachen ihrer ursprünglichen Investitionen erzielt.

Im Kalenderjahr 2025 wurden bereits Realisationen in Höhe von rund 15 % des Fondsvolumens verzeichnet, und das Unternehmen rechnet damit, dass im laufenden Jahr ein vergleichbarer Prozentsatz erreicht wird. Zusätzlich tragen laufende Ausschüttungen aus den zugrundeliegenden Portfolios zur Liquiditätsbasis bei: Im Jahr 2025 beliefen sich diese Ausschüttungen ebenfalls auf circa 15 %, während sie im laufenden Jahr 2026 bisher bei etwa 8 % liegen. Ein weiterer Puffer seien nicht beanspruchte Kreditlinien, die den Fonds zusätzliche Flexibilität bieten.

Beide Fonds bleiben investitionsfähig, sind nach wie vor für Neuzeichnungen geöffnet und verfügen über ausreichende Mittel, um neue Verpflichtungen einzugehen. Partners Group unterstrich darüber hinaus, dass die zuvor kommunizierte Finanzprognose unverändert Bestand habe. Mit einem verwalteten Vermögen von über 185 Milliarden US‑Dollar und rund 2 000 Mitarbeitenden gehört das Unternehmen zu den größten Anbietern im globalen Private‑Markets‑Segment.

Die Erklärung erfolgte im Kontext einer intensiven Debatte über die Liquiditätsstruktur von Evergreen‑Fonds im Private‑Markets‑Sektor, die in den letzten Wochen durch vermehrte Rückgabe‑ und Kapitalabflussanfragen bei mehreren großen alternativen Anlagehäusern befeuert wurde. Partners Group wolle damit klarstellen, dass die Liquidität ihrer Evergreen-Produkte robust sei und dass keine Änderungen der Rücknahmeregelungen zu erwarten seien. Das Unternehmen bleibt damit ein verlässlicher Partner für institutionelle Investoren, die langfristige Kapitalbindung mit regelmäßigen Liquiditätsoptionen suchen





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