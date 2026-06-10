Partizipatives Spray-Workshop in Lenzburg: 40 Meter Wand, 100 Schüler und das Künstlerduo 'Tony's Tones'

Ein partizipatives Spray-Workshop in Lenzburg hat eine rund 40 Meter lange Wand kreativ gestaltet. Das Projekt zeigte, wie durch Mitwirkung und kreative Gestaltung die Identifikation mit dem öffentlichen Raum gestärkt werden kann. Gleichzeitig werden Kreativität und informelle Bildungsprozesse gefördert.

40 Meter Wand, 100 Schüler und das Künstlerduo 'Tony's Tones' : Mit diesen 'Zutaten' wurde der partizipative Spray-Workshop in Lenzburg zum prägenden Ereignis. Graffiti , wie wir sie heute kennen, entstanden im Zuge der Hiphop-Kultur Mitte der 1960er-Jahre.

Mit einem partizipativen Spray-Workshop hat die Jugendarbeit am 6. Juni gemeinsam mit Schülern der Schulanlage Angelrain in Lenzburg eine rund 40 Meter lange Wand kreativ gestaltet. Ziel des Workshops war es, die betroffene Fläche gemeinsam mit Jugendlichen neu zu gestalten und somit zukünftige Schmierereien zu reduzieren. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Immobilien, der Schule Angelrain sowie der Kulturgesellschaft Lenzburg umgesetzt.

Die Kulturgesellschaft, die seit März unter dem Namen 'Aufwind' auftritt, unterstützte das Vorhaben finanziell. Ein zentrales Element des Workshops war die Zusammenarbeit mit der Schule Angelrain: Alle vier sechsten Klassen – insgesamt rund 100 Schüler – wurden in die Entwicklung des Wanddesigns einbezogen. Bei der Umsetzung vor Ort wirkten zwölf Kinder aktiv mit und setzten ihre Ideen gemeinsam mit dem Künstlerduo 'Tony's Tones' künstlerisch um.

Der Workshop zeigte, wie durch Mitwirkung und kreative Gestaltung die Identifikation mit dem öffentlichen Raum gestärkt werden kann. Gleichzeitig werden Kreativität und informelle Bildungsprozesse gefördert. Die gemeinsam gestaltete Wand trägt zudem zu einer attraktiven Umgebung und einem positiven Schulhausklima bei





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Graffiti Hiphop-Kultur Spray-Workshop Jugendarbeit Schulhausklima Identifikation Mit Dem Öffentlichen Raum Kreativität Informelle Bildungsprozesse Kulturgesellschaft Lenzburg Abteilung Immobilien Schule Angelrain Künstlerduo 'Tony's Tones'

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gemeinde beteiligt sich an Sanierung der Galoppbahn HorgenDie 400 Meter lange Galoppbahn im Weiler Wührenbach weist Altlasten auf. Der Reitverein beteiligt sich mit 100’000 Franken an der Sanierung.

Read more »

Theater Uri erhält ein 25 Meter hohes NotdachDie Sanierungsarbeiten am Theater Uri in Altdorf schreiten voran. Mitte Juni starten die Bauarbeiten am Bühnenhaus, wobei ein Notdach erstellt wird, wie die Gemeinde am Montag mitteilte.

Read more »

Aargauer Regierungsrat will Gefängnis-Rebberg in Lenzburg sanierenDer Aargauer Regierungsrat hat die Kritik aus der Politik am staatlichen Weinbau der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg zurückgewiesen. Der Kanton will den Rebberg am Goffersberg für 650'000 Franken sanieren. Der Bund übernimmt 35 Prozent der Baukosten.

Read more »

Schwerer Unfall am Ofenpass: Töfffahrer kollidiert mit BaumEin 58-jähriger Brite verlor die Kontrolle über sein Töff und stürzte sechs Meter eine Böschung hinunter.

Read more »