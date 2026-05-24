Parlamentarische Aufsicht prüft neue Vorwürfe gegen SBB im Zugentgleisung-Skandal

Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats wird die neuen Vorwürfe rund um den Vorfall im Gotthard-Basistunnel untersuchen, nachdem die Tessiner Staatsanwaltschaft ein Gutachten vorgelegt hatte, das die SBB-Vorwürfe aus dem Gutachten vehement zurückwirft. Heidi Z'graggen, Urner Mitte-Ständerätin, wird die Vorwürfe durch die Geschäftsprüfungskommission prüfen lassen.

Nach neuen Vorwürfen gegen die SBB im Zusammenhang mit der Zugentgleisung im Gotthard-Basistunnel von 2023 wird die parlamentarische Aufsicht aktiv. Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats wird die Sache genauer untersuchen, wie das Schweizerische Fernsehen SRF am Sonntag berichtete.

Eine Parlamentsaufsicht wird die neuen Vorwürfe rund um den Vorfall im Gotthard-Basistunnel untersuchen. Heidi Z'graggen, Urner Mitte-Ständerätin, wird die neuen Vorwürfe durch die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats (GPK-S) prüfen lassen, wie die «Tagesschau» von berichtete. Z'graggen präsidiert die Kommission. Man müsse alles unternehmen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Wir werden uns von der Geschäftsprüfungskommission jetzt weiter aufdatieren lassen und dann allenfalls eine weitere Untersuchung machen, sagte Z'graggen





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