Parlament stockt Mittel für gemeinnützigen Wohnungsbau auf

Der Ständerat hat zugestimmt, den Fonds de Roulement für den gemeinnützigen Wohnungsbau um 150 Millionen Franken zu erhöhen und das Bürgschaftsinstrument mit 1,92 Milliarden Franken zu verlängern. Damit will das Parlament gegen die Wohnungsknappheit vorgehen.

Das Schweizer Parlament hat am Dienstag bedeutende finanzielle Mittel zur Bekämpfung der Wohnungsknappheit freigegeben. Der Ständerat stimmte als Zweitrat einer Aufstockung des Fonds de Roulement für den gemeinnützigen Wohnungsbau um 150 Millionen Franken für die Jahre 2030 bis 2034 zu.

Zuvor hatte bereits der Nationalrat grünes Licht gegeben. Mit diesem Schritt wird der Fonds gestärkt, der zinsgünstige Darlehen für Neubauten, Erneuerungen und den Erwerb von Liegenschaften durch gemeinnützige Wohnbauträger gewährt. Die Vorlage passierte die kleine Kammer mit 33 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung. Neben der Aufstockung des Fonds de Roulement beschloss der Ständerat auch die Weiterführung des Bürgschaftsinstruments für die Wohnraumförderung.

Dabei bürgt der Bund für Anleihen der Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger. Dies verbessert deren Finanzierungskonditionen erheblich. Für dieses Instrument genehmigte der Ständerat einen Verpflichtungskredit von 1,92 Milliarden Franken für den Zeitraum 2027 bis 2033. Die Zustimmung fiel mit 36 zu 8 Stimmen ohne Enthaltungen deutlich aus.

Beide Entscheide sind Teil der Bemühungen des Bundes, die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu entschärfen. Die Wohnungsknappheit in der Schweiz betrifft insbesondere städtische Gebiete und führt zu steigenden Mieten. Die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus gilt als wirksames Instrument, um preisgünstigen Wohnraum zu sichern. Der Fonds de Roulement existiert bereits seit Jahrzehnten und hat sich bewährt.

Mit der nun beschlossenen Erhöhung soll die Schaffung neuer Wohnungen weiter vorangetrieben werden. Parlamentarier beider Kammern betonten die Dringlichkeit dieser Massnahmen. Die Diskussionen im Ständerat zeigten eine breite Unterstützung für die Vorlage, wobei einige Stimmen eine noch stärkere Erhöhung forderten. Der Bundesrat hatte die Aufstockung ursprünglich im Rahmen der Wohnraumförderung beantragt.

Die Umsetzung der neuen Mittel wird in den kommenden Jahren erfolgen. Quelle: Keystone-SD





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