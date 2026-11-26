Das Parlament Köniz BE stimmt der Digitalisierung zu. Ab dem 1. Januar 2027 sind Sitzungsabläufe öffentlich nachhörbar, was die politische Teilhabe stärken soll.

Das Parlament der Stadt Köniz im Kanton Bern hat einen entscheidenden Schritt für die Modernisierung der demokratischen Teilhabe gewagt. Die Legislaturperiode hat mehrheitlich die Digitalisierung des Parlamentsbetriebs beschlossen, was weitreichende Änderungen für die Transparenz der politischen Arbeit mit sich bringt. Mit diesem Beschluss wird der Weg geebnet, um die Sitzungen der Gemeindepolitik für die Bevölkerung zugänglicher und nachvollziehbarer zu gestalten.

Startdatum und technische Umsetzung

Die Einführung der neuen Regelungen ist für den 1. Januar 2027 fest geplant. An diesem Datum tritt die öffentliche Zugänglichkeit der Tonaufzeichnungen von Parlamentssitzungen in Kraft. Zuvor hat das Parlament die Initiative der Mitte-Fraktion mit dem Titel "Digitaler Parlamentsbetrieb zur Stärkung der politischen Teilhabe" zur Kenntnis genommen. Die Abgeordneten sprachen sich dabei mehrheitlich für die vom Parlamentsbüro vorgeschlagene Umsetzungsvariante 1 aus. Diese Variante beinhaltet die Einführung einer speziellen Transkriptions- und Protokollierungssoftware.

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Zentraler Bestandteil dieses Systems ist ein öffentlich zugängliches Audioarchiv. Dieses Archiv wird direkt auf der offiziellen Webseite des Parlaments der Stadt Köniz bereitgestellt. Durch diese technische Infrastruktur ist es der Öffentlichkeit künftig ermöglicht, Sitzungsabläufe im Nachhinein detailliert nachzuhören. Die Software ermöglicht zudem eine gezielte Recherche nach Sprecherinnen und Sprechern, spezifischen Stichworten oder behandelten Geschäftsordnungen. Dies erleichtert Bürgern und Medien die Übersicht über komplexe Debatten erheblich.

Schutzrechte und Bildverbote bleiben bestehen

Trotz der erhöhten Transparenz durch Audioaufzeichnungen gelten weiterhin strenge Regeln für den Schutz der Parlamentsmitglieder und die Prävention von Datenmissbrauch. Gemäss den Angaben der Anbieterfirma der Software besteht die technische Option, Downloads der Aufzeichnungen oder einzelner Teile davon für die Öffentlichkeit zu deaktivieren. Dies dient dazu, die Integrität der Daten zu wahren und eine unkontrollierte Weiterverbreitung zu verhindern.

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Um Fake-Aufnahmen oder das Heraustrennen von Kontexten zu unterbinden, wird stets auf die offizielle Webseite des Parlaments verwiesen. Alles, was im Audioarchiv zu hören ist, stellt Originalton dar. Der relevante Kontext innerhalb der Sitzung ist in den Aufzeichnungen jeweils vollständig gegeben, was Manipulationen erschwert. Allerdings bleiben Bewegtbilder, also Videos der Parlamentssitzungen, weiterhin strengen Auflagen unterhalten. Gestützt auf die Planungserklärung des Parlaments unterliegen Videos der vorgängigen Zustimmung des Präsidiums.

Lockerungen beim Foto- und Videoverbot

Während Videoaufzeichnungen weiterhin einer Genehmigung bedürfen, wird es punktuelle Lockerungen des Videoverbots geben. Diese Lockerungen sind speziell für die Gewährleistung eines Video-Livestreams vorgesehen. Das allgemeine Verbot von Fotoaufnahmen während einer Parlamentssitzung kann hingegen generell gelockert werden. Diese Anpassung zielt darauf ab, die mediale Berichterstattung zu erleichtern, ohne die Privatsphäre und den Fokus der Debatte zu beeinträchtigen.

Die digitale Transformation des Parlamentsbetriebs soll auch die Effizienz im Umgang mit Protokollen steigern. Künftig werden Tonaufzeichnungen von digital durchgeführten Parlamentssitzungen nach der Erstellung und Genehmigung des Protokolls nicht mehr gelöscht. Stattdessen werden diese Daten dauerhaft im öffentlich zugänglichen Audioarchiv gespeichert. Diese dauerhafte Archivierung stellt sicher, dass historische Entscheidungsprozesse langfristig dokumentiert und abrufbar bleiben.

Kostenstruktur und Finanzierung

Die Umsetzung der Digitalisierung ist mit spezifischen finanziellen Aufwänden verbunden, die bereits im Vorfeld geplant wurden. Wie im Parlamentsantrag vom 16. März 2026 ausgeführt, betragen die jährlich wiederkehrenden Kosten für die Transkriptions- und Protokollierungssoftware mit dem öffentlich zugänglichen Audioarchiv genau 11'000 Schweizer Franken. Diese Kosten entstehen pro Jahr und umfassen die Wartung sowie Lizenzgebühren der Software.

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Die Entscheidung des Parlaments Köniz BE spiegelt den Trend wider, Technologien gezielt zur Stärkung der demokratischen Teilhabe einzusetzen. Durch die Bereitstellung von nachhörbaren Sitzungen und durchsuchbaren Archiven erhält die Einwohnerschaft ein neues Instrument an die Hand. Dies fördert das Verständnis für politische Prozesse und ermöglicht eine fundiertere öffentliche Debatte über die Geschäfte der Stadt. Der Schritt weg von reinen, zeitgebundenen Protokollen hin zu digitalen Archivsystemen markiert einen signifikanten Meilenstein in der kommunalen Politik des Kantons Bern.