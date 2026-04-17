Parkraumkonzept Wettingen: Geringe Beteiligung, konkrete Massnahmen folgen

Die erste Phase der digitalen Mitwirkung zum neuen Parkraumkonzept in Wettingen verzeichnet eine geringe Beteiligung. Die Gemeinde wird nun basierend auf den Rückmeldungen konkrete Massnahmen ausarbeiten und diese Anfang 2027 der Bevölkerung zur erneuten Anhörung vorlegen. Der Einwohnerrat hat sich parallel mit verschiedenen Vorstössen zum Thema Parkplätze auseinandergesetzt.

Die Gemeinde Wettingen hat die erste Phase der Mitwirkung zu ihrem neuen Parkraumkonzept abgeschlossen, und die Resonanz fiel verhalten aus. Die Rückmeldungen auf die digitale Befragung, die sich auf das Mobilitäts- und Parkverhalten konzentrierte, zeichnen ein bekanntes Bild der unterschiedlichen Bedürfnisse und Meinungen in der Bevölkerung: Während einige Bürgerinnen und Bürger nach mehr Parkplätze n rufen, wünschen sich andere eine Reduktion.

Dies ist eine Dynamik, die bei solchen Konsultationen oft zu beobachten ist und die Komplexität des Themas unterstreicht. Von den rund 22.000 Einwohnern Wettingens und über 12.500 Stimmberechtigten nahmen lediglich 64 Personen an der anonymen Befragung teil, die jeweils etwa zehn Minuten in Anspruch nahm. Diese geringe Beteiligung, gemessen an der Grösse der Gemeinde, gibt Anlass zur Reflexion über die Reichweite und Attraktivität der angebotenen Partizipationsmöglichkeiten. Die gesammelten Eingaben werden nun von der Gemeinde eingehend ausgewertet. Nach dieser vertieften Analyse und Aufarbeitung sollen konkrete Massnahmen entwickelt werden. Diese neu ausgearbeiteten Vorschläge werden dann Anfang 2027 der Bevölkerung im Rahmen einer zweiten Mitwirkungsrunde zur Begutachtung vorgelegt. Ziel ist es, das bestehende Parkierungsreglement aus dem Jahr 2018, das die Regeln für das Parken im öffentlichen Raum festlegt, zu aktualisieren und an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Dieses Vorgehen ermöglicht es, auf die Anliegen der Bevölkerung einzugehen und gleichzeitig eine städtische Entwicklung zu fördern, die sowohl praktikabel als auch zukunftsweisend ist. Die Notwendigkeit einer Überarbeitung des Reglements wird auch durch die jüngsten Diskussionen im Einwohnerrat verdeutlicht. Das Thema Parkraum und dessen Regulierung beschäftigte auch den Wettinger Einwohnerrat in seiner letzten Sitzung im März. Hierbei wurden gleich drei Vorstösse behandelt, wobei der Rat in allen Fällen den Empfehlungen des Gemeinderats folgte. Ein besonders interessanter Vorstoss kam von FDP-Einwohnerrat Stephan Willax, der die Sicherung des Bestands an öffentlichen Parkplätzen auf dem Niveau von Ende 2025 forderte. Dieser wurde schliesslich als Postulat überwiesen und nicht als Motion. Der Gemeinderat hatte hierbei Bedenken geäussert, da die genaue Definition der Anzahl öffentlicher Parkplätze aufgrund der Berücksichtigung privat zugänglicher Flächen erschwert sei. Weitaus weniger erfolgreich waren zwei Anträge von SP-Einwohnerrat Heinrich Müller. Seine Vorschläge, Parkplätze an der Matten- und Landstrasse sowie entlang der Landstrasse in Kurzzeitparkzonen (20 bis 30 Minuten) umzuwandeln, um das lokale Gewerbe zu stärken, fanden keine Mehrheit. Der Gemeinderat riet zur Ablehnung, unter anderem mit dem Argument, dass sehr kurze Parkzeiten die Fahrzeugrotation und somit den Verkehr erhöhen könnten. Zudem wurden auf bestehende Parkkapazitäten, wie die rund 500 Plätze in öffentlichen Parkhäusern, verwiesen. Die Frage, wie viele Parkplätze in Wettingen tatsächlich benötigt werden und welche Parkdauer an welchen Orten angemessen ist, bleibt somit ein fortlaufendes Thema, das sowohl politische Entscheidungsträger als auch die breite Bevölkerung betrifft. Die Unsicherheiten rund um die Parkraumzuteilung, wie sie beispielsweise im Migros-Parkhaus zu spüren ist und welche zu Verunsicherung bezüglich möglicher Bussgelder führen kann, verdeutlichen die Dringlichkeit einer klaren und verständlichen Parkraumplanung. Die Parkosecure-Erklärungen zur Funktionsweise der Kontrollen könnten hierbei Abhilfe schaffen. Unabhängig von der Parkraumdiskussion bewilligte das Parlament zudem einen Kredit von 7,8 Millionen Franken für die Planung der Erweiterung der Schule Margeläcker, wobei die Finanzkommission und der Rat gegen die Aufteilung des Kredits durch die SVP stimmten. Dies zeigt, dass sich die politischen Gremien weiterhin mit verschiedenen wichtigen Zukunftsprojekten für Wettingen beschäftigen





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