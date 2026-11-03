Paris Saint-Germain besiegt FC Villarreal mit 0:4. Maghnes Akliouche steuert drei Vorlagen bei. Joao Neves, Desiree Duee, Senny Mayulu und Fabian Ruiz treffen.

Paris Saint-Germain hat ein überzeugendes Spiel gegen FC Villarreal absolviert und die Partie mit einem klaren 0:4-Sieg beendet. Die Pariser Mannschaft präsentierte sich von der ersten Minute an dominant und nutzte jede Chance im Strafraum effektiv aus. Maghnes Akliouche war der zentrale Akteur, der drei Torvorlagen für seine Mitspieler bereitstellte und das offensive Geschehen maßgeblich steuerte. Der FC Villarreal konnte keine wirksamen Gegenwehr aufbauen und blieb in der Defensive chancenlos.

Frühe Führung durch Joao Neves und Desiree Duee

Die Gastgeber aus Paris gingen früh in Führung, als João Neves nach einer Ecke aus kürzester Distanz zum 1:0 einschoss. Der Schuss ging rechts oben ins Tor und sorgte für die erste Erleichterung bei den Fans. Wenig später verdoppelte Désiré Doué die Führung. Maghnes Akliouche bereitete das Tor mit einem rechten Fußschuss aus der Strafraummitte vor, der links unten ins Netz flatterte. Paris kontrollierte das Spielgeschehen und ließ Villarreal kaum Raum zum Aufatmen.

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Senny Mayulu und Fabian Ruiz verdichten die Führung

Die Pariser erweiterten ihren Vorsprung weiter, als Senny Mayulu zum 3:0 einnetzte. Auch hier war Maghnes Akliouche die Schlüsselfigur, die den Ball präzise vorbereitete. Mayulu traf mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte oben links. Das vierte Tor fiel durch Fabián Ruiz, der ebenfalls aus der Strafraummitte mit dem linken Fuß unten links traf. Die Vorbereitung erfolgte erneut durch Akliouche, der damit seinen Assistsatz komplettierte. Der Spielstand von 0:4 spiegelte die Dominanz der Mannschaft wider.

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Chancenverwertung und Defensive unter Kontrolle

Paris Saint-Germain zeigte sich bei vielen Gelegenheiten gefährlich, auch wenn nicht alle Schüsse ins Tor gingen. Désiré Doué versuchte es mehrmals, wobei seine Schüsse entweder gehalten oder abgeblockt wurden. Maghnes Akliouche scheiterte ebenfalls an der Abwehr oder dem Torwart. Die Defensive von Villarreal stand oft unter Druck, insbesondere bei Ecken und Freistößen. Lucas Hernández wurde für ein Foul gerügt, was die Intensität des Spiels verdeutlichte.

Statistik und Fazit des Spiels

Für Paris Saint-Germain war das Ergebnis ein klarer Beweis für die offensive Stärke der Mannschaft. Maghnes Akliouche wurde zum Spieler des Spiels, da er drei Tore vorbereitete. FC Villarreal blieb ohne Treffer und konnte keine Tore erzielen. Die Partie endete mit einem hohen Sieg für die Franzosen, die damit ihre Form unter Beweis stellten. Das Team zeigte Disziplin und Effizienz auf dem Feld.