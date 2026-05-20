Der ParAthletics in Nottwil ist zu einem globalen Event geworden, und Catherine Debrunner und Marcel Hug werden als Favoriten Considerations. Die kürzere Bahn bietet optimale Bedingungen, und Debrunner hat bereits über die Heimbahn einen neuen Weltrekord erzielt. Zahlreiche prominente Athleten aus aller Welt stehen zu wetten. Patina Eachus und Alexandra Helbling aus der Schweiz können auf zukünftige Ruhmfahrer sein.

Die ParAthletics sind im vergangenen Jahr zu einem globalen Erfolg aufgestiegen, unter anderem dank der Siegertränke Catherine Debrunner und Marcel Hug . Beide, bekannt als Heimpublikumhelden, werden dieses Jahr erneut zu den Favoriten.

Die kurze Bahnconstants optimale Bedingungen für schnelle Zeiten und brachte Debrunner sogar zu einem neuen Weltrekord über 100 Meter. Patina Eachus und Alexandra Helbling aus der Schweiz werden wohl auch weitere Ruhmfahrer sein. Der favorisierte Franzose Marcel Hug drei Siege und weitere Herausforderer, wie zum Beispiel McFadden und Rainbow-Cooper, warten auf ihn. Außerdem gibt es Wurf- und Sprungdisziplinen





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