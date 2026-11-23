Chaos im Finale der Copa Paraná: Trainer Tcheco wurde fälschlich für einen Fan gehalten und von einem Sicherheitsmann am Rasen festgehalten.

Bei einem kuriosen Vorfall während des Finalspiels der Copa Paraná in Curitiba am 21. November geriet der Trainer von Paraná, Tcheco, in die Fänge eines Sicherheitsmitarbeiters. Der 50-jährige Coach hatte sich nach dem zweiten Treffer zur Absperrung begeben, um mit den eigenen Fans zu feiern, als ein Ordner ihn fälschlicherweise für einen Zuschauer hielt, der unerlaubt das Spielfeld betreten wollte.

Fehlidentifikation am Spielfeldrand

Tcheco, bürgerlich bekannt als Anderson Simas Luciano, ist eine Legende des Vereins und war als ehemaliger Mittelfeldspieler fest im Club verankert. Trotz seiner Bekanntheit erkannte der Ordnungshüter ihn nicht und griff zu, als der Trainer die Begrenzungslinie überschritt. Erst nachdem andere Personen den Sicherheitsmann darauf aufmerksam machten, dass es sich bei der betroffenen Person um den Coach handelt, ließ dieser ihn wieder los.

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Spannungsvoller Verlauf des Finales

Der Ausgang des Spiels gegen Athletico-PR, die B-Mannschaft der Lokalrivale, war bis zur Schlussphase unentschieden. Im Hinspiel hatte das Team von Paraná noch mit 0:1 verloren. Im Rückspiel in Curitiba konnte der Trainer Tcheco und sein Team jedoch zunächst dominieren. Der zwischenzeitliche 2:0-Stand hätte dem Team den Titel bereits beschert, da die Auswärtstorregel oder die Gesamttordifferenz in der Hinspiel-Niederlage keine Rolle mehr spielten, wenn ein weiterer Sieg oder Remis sicher wäre.

Elfmeterschießen entscheidet den Titel

Dennoch gelang es Athletico-PR, den Druck aufrechtzuerhalten und das Spiel zu drehen. Das Finale ging in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen, da der 2:0-Vorsprung nicht ausreichte, den Sieg zu sichern. Im entscheidenden Penaltyschießen unterlag Paraná schließlich mit 10:11. Der Vorfall mit dem Ordner ereignete sich vor dem Hintergrund dieser dramatischen Wende, als die Stimmung auf der Tribüne und am Rand des Feldes hochkochte.

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Sicherheitsprotokolle und Reaktionen

Der Vorfall wirft Fragen zu den Sicherheitsmaßnahmen und der Identifikation von Personal im Stadion auf. Dass ein Trainer, der als Clublegende gilt, nicht erkannt wird, zeigt die Hektik der Situation. Die Videoaufzeichnungen des Vorfalls zeigten deutlich, wie der Mann den Trainer von hinten packte und festhielt. Erst die Intervention Dritter beendete die Verhaftung. Dieser Moment wurde im Internet viraler Medien geteilt und sorgte für Aufregung unter den Fans.

Auswirkungen auf den Verein und Fans

Für den Verein Paraná bleibt die Niederlage im Elfmeterschießen bitter, zumal der Trainer kurz zuvor noch die Kontrolle über das Spiel gewonnen zu haben schien. Der Vorfall mit der Festnahme hat jedoch zusätzlich Aufmerksamkeit erregt. Fans und Medien diskutieren nun über die Notwendigkeit besserer Schulungen für Sicherheitspersonal bei solchen hochkarätigen Begegnungen, um derartige Verwechslungen in Zukunft zu vermeiden.