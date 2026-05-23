Parallelen zwischen 2014 und 2026: Kommt die 10-Millionen-Initiative durch?

Mit vier Wochen vor der Abstimmung zeigt sich Nervosität im Nein-Lager. Die Initiative von damals und die 10-Millionen-Vorlage von heute bieten Parallelen. Obwohl alle Umfragen maximal 43 Prozent Ja ergeben hatten, wurde die Masseneinwanderungsinitiative mit 50,3 Prozent angenommen.

Es gibt Parallelen zur Initiative von damals und zur 10-Millionen-Vorlage von heute. Doch 2026 ist nicht 2014. Eine Analyse. Unsere Recherchen zeigen: Am Mittwoch diskutierte die Regierung ausführlich, wie sie auf eine Annahme reagieren würde.

Vier Wochen vor der Abstimmung wächst im Nein-Lager die Nervosität. Die Erinnerung an 2014 sitzt tief. Die Masseneinwanderungsinitiative wurde damals überraschend mit 50,3 Prozent angenommen – entgegen allen Umfragen, die maximal 43 Prozent Ja ergeben hatten. Diesmal liegt die Zustimmung gemäss SRG-Umfrage bei 47 Prozent.

Spielt dieselbe Dynamik wie vor zwölf Jahren, kommt die 10-Millionen-Initiative durch, und zwar deutlicher als die Vorlage damals. Wiederholt sich die Geschichte? Fünf Gründe sprechen dagegen





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