Paraguays Ueno-Bankenskrise: Präsident Peña vor Amtsenthebung

Paraguays Präsident Santiago Peña steht wegen der Ueno-Bankkrise vor der Absetzung. Millionen Konten sind gesperrt, die Zentralbank leitete Zwangsverwaltung ein.

Paraguay s Finanzsystem wurde durch den Zusammenbruch der Digitalbank Ueno grundlegend erschüttert. Millionen Bürger verlieren seit Wochen den Zugriff auf ihre Ersparnisse, während Präsident Santiago Peña einem drohenden Amtsenthebung sverfahren ausgesetzt ist. Die Intervention der Zentralbank zielte auf die Sicherung der Systeme ab, doch die sozialen Spannungen in Asunción eskalieren weiter.

Zwangsverwaltung nach Kapitalengpässen

Die paraguayische Zentralbank stellte die Ueno Bank am Dienstag offiziell unter Zwangsverwaltung. Grund hierfür waren unzureichende Kapitalausstattungen und die Nichterfüllung der gesetzlichen Mindestanforderungen an die Solvenz. Seit diesem Zeitpunkt können Kunden nicht mehr auf ihre Konten zugreifen. Rund die Hälfte der 6,4 Millionen Einwohner Paraguays verfügte über ein Konto bei dem Kreditinstitut. Die Bank verwaltete zuletzt geschätzt 850 Millionen US-Dollar an öffentlichen Geldern, darunter Mittel staatlicher Institutionen und Pensionskassen.

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Der rasante Aufstieg des Unternehmens von einem lokalen Fintech-Anbieter zu einer etablierten Bank begann im Jahr 2021. Analysten verglichen das Wachstum mit internationalen Digitalkreditgebern wie Revolut, Yuh oder Neo. Das konsequent auf Mobilgeräte ausgerichtete Geschäftsmodell erschloss Zielgruppen, die von traditionellen Banken bisher unbedient blieben. Doch dieser Boom zog die Aufmerksamkeit der Finanzaufsicht auf sich. Der Vorwurf lautete, dass übermässig hohe Kredite an Unternehmen vergeben wurden, die mit dem Hauptaktionär Grupo Vázquez verbunden sind.

Politische Vorwürfe gegen Peña

Präsident Santiago Peña geriet wegen seiner geschäftlichen Vergangenheit in die Defensive. Der Ökonom gab an, bis März 2025 Teilhaber der Grupo Vázquez gewesen zu sein, bevor er seine Anteile verkaufte. Oppositionsabgeordnete werfen ihm Interessenkonflikte vor. Sie sehen einen Missbrauch von Rentengeldern und eine institutionelle Vertuschung des Skandals. Peña weist alle unzulässigen Verbindungen zur Bank zurück. Er bezeichnet die Affäre als politische Eskalation eines ursprünglich regulatorischen Falls und fordert eine rechtliche Klärung.

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Acht Führungskräfte der Ueno Bank befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Zu den Inhaftierten zählt auch der Bankchef Miguel Vázquez. Der Präsident, der 2023 gewählt wurde, steht unter enormem Druck. Proteste und teils gewaltsame Zusammenstösse mit der Polizei in der Hauptstadt Asunción waren die direkte Folge der Finanzkrise. Die Demonstrationen richten ihren Zorn sowohl gegen den Zusammenbruch der Bank als auch gegen die Führung des Landes.

Massnahmen und systemische Risiken

Die Zentralbank beabsichtigt, die Konten der Ueno-Kunden auf andere Finanzinstitute zu übertragen. Dieser Prozess belastet das gesamte Bankensystem. Auch bei anderen Banking-Apps kam es zu zeitweiligen Ausfällen. In Asunción bildeten sich vor Geldautomaten lange Schlangen, als Menschen versuchten, an ihre Ersparnisse zu gelangen. Betroffen sind auch Rentnerinnen und Rentner, die ihre staatlichen Leistungen über Ueno beziehen. Behörden sahen sich daher zu raschem Handeln gezwungen, um Einlagen zu sichern.

Präsident Peña unterzeichnete Anfang der Woche ein Gesetz, das Auszahlungen an vom Zusammenbruch betroffene Einleger beschleunigen soll. Paraguay betonte, dass die Krise auf Ueno begrenzt sei. Das nationale Bankensystem weise keine grundlegenden Schwächen auf. Das Land verfügt über Kreditratings im Investment-Grade-Bereich. Ueno verfügte neben Kundeneinlagen über rund 510 Millionen US-Dollar an Finanzierungsmitteln. Dazu zählte eine Anleihe über 350 Millionen US-Dollar an der Wall Street. JPMorgan und die Bank of America begleiteten diese Ausgabe.