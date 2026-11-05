Paraguays Präsident Santiago Peña tritt wegen Bankenkrise zurück

Santiago Peña kündigt Rücktritt nach Schließung der Ueno Bank an. Amtsenthebungsverfahren und Parteirevolte zwingen den Staatschef zum Weggang.

Paraguay s Präsident Santiago Peña hat seinen Rücktritt angekündigt, nachdem er unter massiven politischen Druck geraten war. Die Entscheidung fiel am Donnerstag, nachdem die Zentralbank das digitale Finanzinstitut Ueno Bank geschlossen hatte. Peña begründete sein Vorgehen mit dem Wunsch, die Stabilität und die demokratischen Institutionen des Landes zu bewahren.

Schließung der Ueno Bank als Auslöser

Der direkte Vorfall für die politische Eskalation war die Schließung der Ueno Bank durch die nationale Zentralbank. Dieses digitale Institut hatte zuvor ein extrem rasantes Wachstum verzeichnet, obwohl die Aufsichtsbehörde wiederholt vor den Risiken der schnellen Kreditvergabe gewarnt hatte. Die Bedeutung der Bank für die Bevölkerung ist enorm, da laut Angaben mehr als 60 Prozent der Erwachsenen in Paraguay als Kunden der Ueno Bank geführt wurden.

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Persönliche Verbindungen des Präsidenten

Santiago Peña stand in einer besonderen persönlichen Beziehung zum betroffenen Unternehmen. Der seit 2023 amtierende Staatschef hatte bis zum Vorjahr noch einen Anteil am Mutterkonzern der Bank inne. In seiner Videoansprache auf der Plattform X entschuldigte sich der 47-Jährige für die Situation. Er betonte jedoch ausdrücklich, dass er keine persönliche Verantwortung für die entstandene Bankenkrise übernehme. Für ihn habe die Priorität, sicherzustellen, dass die Kunden der Ueno Bank wieder an ihre Ersparnisse gelangen können.

Revolte innerhalb der Colorado-Partei

Wenige Stunden vor der Ankündigung des Rücktritts konfrontierte eine Revolte in Peñas eigener Partei die Regierung. Die konservativen Colorado-Partei brach die Unterstützung für den Präsidenten vollständig ab. Besonders die beiden Hauptgruppen der Partei im Unterhaus gaben bekannt, sie würden für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Peña stimmen. Diese Entwicklung isolierte den Präsidenten innerhalb seines eigenen politischen Apparats und erschwerte jede Möglichkeit einer innerparteilichen Lösung der Krise weiter.

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Rückzug des einflussreichen Ex-Präsidenten

Ein entscheidender Faktor für den Machtverlust von Santiago Peña war das Verhalten von Ex-Präsident Horacio Cartes. Als der einflussreiche Chef der Colorado-Partei seine Unterstützung für den Amtsinhaber zurückzog, war die Weichenstellung für den Rücktritt bereits erfolgt. Cartes gilt als eine der wichtigsten Figuren in der paraguayischen Politik. Sein Abgang aus der Unterstützungskoalition signalisierte dem restlichen politischen Establishment, dass Peña keine Überlebenschance für ein mögliches Impeachment-Verfahren hatte.

Zukünftige Schritte zur Krisenbewältigung

Trotz des Rücktritts konzentriert sich die aktuelle Regierungstätigkeit auf die wirtschaftlichen Folgen der Bankenkrise. Die Hauptaufgabe besteht nun darin, die finanzielle Situation der Kunden der Ueno Bank zu regeln. Es bleibt abzuwarten, wie der Übergang der Macht im Land verlaufen wird, da die demokratischen Institutionen nun im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen. Die Schließung der Bank und der daraus resultierende politische Machtwechsel haben das Finanzsystem des südamerikanischen Landes tiefgreifend verändert.